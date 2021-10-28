Hürriyet: Турция не исключает возможность закупки российских истребителей

Если США не предоставят Турции оплаченные ею истребители F-35, не вернут деньги или не предоставят взамен другие истребители, то Анкара рассмотрит возможность закупки российских истребителей Су-35 или Су-57, — об этом, как сообщает Hürriyet Daily News, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Он также добавил, что Анкара будет обеспечивать свои потребности из разных источников до тех пор, пока не начнёт производить свои собственные самолёты.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США должны либо поставить Анкаре уже оплаченные ею истребители F-35, либо вернуть деньги, либо предоставить ей что-то взамен, пишет Hürriyet Daily News. В противном случае, отметил он, турецкие власти рассмотрят вариант с покупкой российских истребителей Су-35 или Су-57.
«Если США не хотят решать вопрос с F-35 или если его заблокирует конгресс США, то Турция рассмотрит другие варианты, включая закупку Су-35 или Су-57», — заявил глава МИД Турции каналу CNN Türk.
Он также добавил, что Анкара будет обеспечивать свои потребности из разных источников до тех пор, пока не начнёт производить свои собственные самолёты. По его словам, это основное право любой независимой и суверенной страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в ходе предстоящей встречи с американским лидером Джо Байденом на полях климатической конференции в Глазго он намерен обсудить с главой Белого дома план выплат в размере $1,4 млрд.
Эти деньги были уплачены Вашингтону за истребители F-35, однако США отказались их поставлять после того, как Анкара закупила российские ЗРК С-400, напоминает издание.
По словам Эрдогана, наиболее важным на предстоящей встрече с Байденом будет именно вопрос с самолётами F-35. Турецкий лидер также сообщил, что из Вашингтона поступают сигналы о возможной поставке Анкаре истребителей F-16 вместо F-35.
«Есть информация, которую мы получили на нижнем уровне, и она касается предоставления нам самолётов F-16, — приводит Hürriyet Daily News слова Эрдогана. — Суть полученной нами информация заключается в том, что есть план расплатиться с нами этими самолётами. Так ли это, мы узнаем у них. Конечно, было бы уместно обсудить это с господином Байденом на самом высоком уровне. Если это так, то мы, соответственно, придём к соглашению».
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал крупную победу национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года над сборной Кипра (6:0).
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев не принял участие в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром (6:0).
Двое военнослужащих ВС Сирии ранены в результате обстрела со стороны террористов в провинции Идлиб. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Грузинский министр юстиции Рати Брегадзе в эфире телекомпании «Рустави 2» заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после прекращения голодовки будет возвращён из тюремной больницы обратно в руставскую тюрьму.
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч группы Н, который прошёл в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершился со счётом 6:0 в пользу российской команды.