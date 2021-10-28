Hürriyet: Турция не исключает возможность закупки российских истребителей

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США должны либо поставить Анкаре уже оплаченные ею истребители F-35, либо вернуть деньги, либо предоставить ей что-то взамен, пишет Hürriyet Daily News. В противном случае, отметил он, турецкие власти рассмотрят вариант с покупкой российских истребителей Су-35 или Су-57.



«Если США не хотят решать вопрос с F-35 или если его заблокирует конгресс США, то Турция рассмотрит другие варианты, включая закупку Су-35 или Су-57», — заявил глава МИД Турции каналу CNN Türk.



Он также добавил, что Анкара будет обеспечивать свои потребности из разных источников до тех пор, пока не начнёт производить свои собственные самолёты. По его словам, это основное право любой независимой и суверенной страны.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в ходе предстоящей встречи с американским лидером Джо Байденом на полях климатической конференции в Глазго он намерен обсудить с главой Белого дома план выплат в размере $1,4 млрд.



Эти деньги были уплачены Вашингтону за истребители F-35, однако США отказались их поставлять после того, как Анкара закупила российские ЗРК С-400, напоминает издание.



По словам Эрдогана, наиболее важным на предстоящей встрече с Байденом будет именно вопрос с самолётами F-35. Турецкий лидер также сообщил, что из Вашингтона поступают сигналы о возможной поставке Анкаре истребителей F-16 вместо F-35.



«Есть информация, которую мы получили на нижнем уровне, и она касается предоставления нам самолётов F-16, — приводит Hürriyet Daily News слова Эрдогана. — Суть полученной нами информация заключается в том, что есть план расплатиться с нами этими самолётами. Так ли это, мы узнаем у них. Конечно, было бы уместно обсудить это с господином Байденом на самом высоком уровне. Если это так, то мы, соответственно, придём к соглашению».