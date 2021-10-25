SZ: «резервуар доброй воли» почти пуст — с высылкой американского посла отношения Турции и США достигнут дна

Решение Реджепа Тайипа Эрдогана объявить послов десяти западных стран персонами нон грата выводит конфликт между Турцией и США «на новый уровень», передаёт Süddeutsche Zeitung. Однако отношения Анкары и Вашингтона дали трещину уже давно. Отказ от покупки американского ЗРК Patriot, противоречия в Сирии, признание Байденом геноцида армян — круг разногласий между двумя государствами настолько широк, что можно засомневаться в том, действительно ли они являются партнёрами по НАТО, а не враждующими сторонами.

В январе, незадолго до инаугурации президента США Джо Байдена, ведущий аналитический центр Демократической партии опубликовал доклад «Проблемы в турецко-американских отношениях». В документе Центра американского прогресса описывается столь широкий круг вопросов, по которым у Анкары и Вашингтона существуют разногласия — от прав человека до политики вооружений и региональных конфликтов, — что, конечно, можно было засомневаться в том, что Турция и США действительно являются союзниками по НАТО, а не враждующими государствами, передаёт Süddeutsche Zeitung.

Нынешний разлад связан со случаем нарушения прав человека: активист и правозащитник Осман Кавала уже четыре года находится за решёткой в ожидании суда. Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд и девять других послов западных стран в совместном заявлении призвали освободить Кавалу. Как отмечает издание, это, «без сомнения, вмешательство во внутренние дела Турции».

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал указание объявить десять послов, включая представителя США, персонами нон грата. Эта эскалация «выводит конфликт на новый уровень». Однако то, что отношения между Анкарой и Вашингтоном постепенно достигают дна, понятно уже давно.

Напряжённость существовала ещё при предшественнике Байдена Дональде Трампе. Решение Эрдогана купить российский зенитный ракетный комплекс С-400 вместо американского Patriot вызвало в США большое раздражение. С одной стороны, это был «сильный политический удар под дых» НАТО. С другой стороны, американская оборонная промышленность упустила крупный заказ. В-третьих, Пентагон опасался, что, интегрировав систему С-400 в систему противовоздушной обороны страны НАТО, Россия сможет получить сведения о радиолокационной сигнатуре американских истребителей — эти знания, как утверждает издание, способны поставить под угрозу жизнь западных пилотов в случае конфликта.

Однако протесты США оказались бесполезны, и Эрдоган не остановил сделку с Россией. В ответ США наложили санкции на Анкару и исключили Турцию из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. Изначально Анкара собиралась приобрести у американской компании Lockheed Martin до 100 таких самолётов и уже заплатила $1,4 млрд авансом. Теперь Эрдоган пытается получить за эти деньги старые американские истребители F-16.

Роль Анкары во многих региональных конфликтах на Ближнем Востоке также неоднократно приводила к спорам с Вашингтоном. Их представления о том, кого следует рассматривать как врага, а кого как союзника, не всегда совпадали. Например, курдские группировки, которые боролись против «Исламского государства»* в Сирии, с точки зрения США, были борцами за свободу, а с точки зрения Турции — террористами.

После президентских выборов в США отношения между двумя странами не улучшились, а наоборот: администрация Байдена чаще, чем администрация Трампа, критикует ситуацию в области прав человека в Турции. Вскоре после вступления в должность в апреле 2021 года новый президент США официально назвал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи во время Первой мировой войны, чем рассердил своего турецкого коллегу.

Турция признала, что армяне-христиане в то время действительно подвергались преследованиям и часто умирали. Но, как заявили в Турции, Анкара никогда не совершала запланированного геноцида, а США всегда избегали этого термина. То, что Байден впервые его использовал, было для Эрдогана «очевидной провокацией».

Таким образом, когда дело Османа Кавалы перешло в острую фазу, «резервуар доброй воли» и в Вашингтоне, и в Анкаре был «практически пуст». Если Эрдоган действительно вышлет посла США из страны, де-факто это будет означать окончательный разрыв отношений, пишет Süddeutsche Zeitung.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.