Daily Sabah: «нет никаких сомнений» — Эрдоган о покупке Турцией второй партии российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не сомневается в приобретении у Москвы второго полкового комплекта С-400, передаёт Daily Sabah. Турецкий лидер также отметил, что намерен вновь обсудить вопросы оборонной промышленности во время визита в Россию.

Турция собирается приобрести у России вторую партию ракет С-400, сообщает Daily Sabah со ссылкой на заявление президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное через несколько дней после того, как стало известно, что Анкара и Москва близки к подписанию соглашения на поставку дополнительных единиц зенитно-ракетного комплекса.

«Насчёт покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности», — заявил Эрдоган журналистам в самолёте, возвращаясь из Сараево.

Турецкий лидер также отметил, что вернётся к обсуждению вопросов оборонной промышленности во время визита в Россию, однако не уточнил, когда намерен посетить страну.

На прошлой неделе глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Турция и Россия готовятся подписать второй контракт на поставку Анкаре дополнительной партии систем С-400.

Как напоминает Daily Sabah, покупка первой партии российского зенитно-ракетного комплекса обострила отношения Турции с США и подтолкнула Вашингтон исключить Анкару из программы производства истребителей нового поколения F-35 Lightning II. Кроме того, США пригрозили Турции новыми санкциями за покупку оружия у России.

В Белом доме утверждают, что Москва может использовать системы С-400 для получения секретных данных об истребителях F-35, а также опасаются того, что с оперативной точки зрения они несовместимы с НАТО. Впрочем, Анкара настаивает на интеграции С-400 с системами НАТО, полагая, что российский зенитно-ракетный комплекс не будет представлять угрозы для альянса.