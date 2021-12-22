Ouest-France: «люди страдают» — хаотичная политика Эрдогана обесценила турецкую лиру

В Турции нарастает народное недовольство: из-за кардинальных решений президента Эрдогана национальная валюта обесценилась, растёт инфляция, а цены на продовольствие меняются несколько раз за день, пишет Ouest-France. Всё больше людей оказывается на пороге бедности, в то время как глава государства объявляет борьбу за «экономический суверенитет» и снижает ключевую ставку.

Правительству Турции и многочисленным официальным СМИ больше не удаётся скрывать вспышку голода, нищеты и недовольства населения страны, сообщает Ouest-France.

Как рассказывает издание, в Стамбуле ежедневно выстраиваются огромные очереди перед «буфетами», которые при финансовой поддержке мэрии продают дешёвый хлеб за 1,25 лиры (8 евроцентов). В городе насчитывается 600 таких точек, однако они, несмотря на почти вдвое выросшие объёмы продаж, не могут удовлетворить потребности всех жителей.

Правящая партия увеличила рацион хлеба за счёт овощей и мяса, которые население не может себе позволить. Престарелый мужчина в очереди рассказывает, что цены иногда меняются и утром, и вечером: нередко маленькие магазины закрываются в разгар дня, чтобы изменить ценники. «Люди страдают», — подтверждает стоящий рядом электрик. Его квартплата недавно выросла до 2 тыс. лир (€136) и составляет свыше двух третей месячной зарплаты.

Бедность в стране продолжает расти со времени первого падения турецкой лиры в 2018 году, отмечает издание. Она усугубилась на фоне пандемии коронавируса, которая подорвала туристическую отрасль и экономику в целом. По данным Всемирного банка, в 2019 и 2020 годах 3,2 млн турок из среднего класса оказались за чертой бедности. В начале этого года на её пороге находилось 10,2 млн человек, что составляет 12% населения.

В последние недели турецкая валюта пережила новый обвал. На фоне падения популярности, роста критики в свой адрес и возможного поражения на выборах 2023 года «мнительный» Эрдоган объявил войну за «экономический суверенитет». За несколько месяцев он уволил двух глав Центробанка и множество раз снижал ключевую ставку, когда Запад ожидал от него прямо противоположных действий. Как пишет французская газета, президент Турции делает вид, что стимулирует конкурентоспособность турецких предприятий и пытается вернуться к экономическому росту по китайской модели. Чтобы примирить свой электорат с таким решением, он повторяет, что ислам запрещает процентные ставки.

Такая политика подтолкнула турецкую лиру к краю пропасти: с середины октября её курс по отношению к евро упал на 50%, при этом расходы на импорт, главным образом электроэнергии, пропорционально выросли. Официально инфляцию оценивают в 21%, однако, по данным частных аналитических центров, она превышает 50%.

В то время как число протестов против дороговизны увеличилось, а Турецкая ассоциация промышленности и бизнеса (TÜSİAD) призвала президента вернуться к «проверенным экономическим принципам», Эрдоган принимает всё новые кардинальные решения. На прошлой неделе он объявил о будущем увеличении минимальной зарплаты на 50%. В понедельник глава государства призвал население снова отдавать предпочтение вкладам в лирах, а не в долларах или евро. Он обещает, что некий механизм, который сводится к скрытой процентной ставке, позволит защитить эти деньги от девальвации. После этой новости национальная валюта за один день отыграла потерянные 11%, пишет Ouest-France.