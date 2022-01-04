Politico: «несерьёзное предложение» — бывший генсек НАТО призвал альянс не давать России гарантий безопасности

НАТО не следует поддаваться на попытки президента России Владимира Путина добиться своих требований по гарантиям безопасности путём угрозы вторжения на Украину, пишет бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в статье для Politico. По мнению датского политика, в противном случае Кремль продвинется на шаг ближе к своей цели — развалу альянса.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал союзников по Североатлантическому альянсу не принимать предложенные Россией гарантии по безопасности. В своей статье для Politico датский политик назвал их «несерьёзным предложением от человека, который хочет мира», подразумевая президента России Владимира Путина.

По словам Расмуссена, когда он впервые встретился с российским лидером в качестве генерального секретаря НАТО, Путин начал встречу с того, что хочет, чтобы альянс был расформирован. И если союзники по организации примут предложения России по новым отношениям в сфере безопасности в Европе, они «помогут ему продвинуться на шаг ближе к достижению своей цели», передав Москве контроль за безопасностью в Центральной и Восточной Европе.

Так, согласно последним предложениям России, организация Североатлантического договора должна будет получить согласие Москвы на размещение войск в Центральной и Восточной Европе, воздержаться от «любой военной активности» в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии, а также прекратить любые учения НАТО вблизи территории России. Соглашение также требует письменной гарантии того, что Украине не будет предложено членство в НАТО, а проект договора с США — «воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны», таких как Балтика и Чёрное море.

Автор статьи утверждает, что прежде Россия уже пыталась добиться своего подобным образом. В ноябре 2009 года Североатлантический альянс отклонил предложенный страной проект Договора о европейской безопасности, так как отношения между НАТО и Россией уже достаточно освещены и урегулированы в Основополагающем акте о взаимных отношениях 1997 года, Хартии европейской безопасности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1999 года и Римской декларации 2002 года. По словам Расмуссена, в последнем документе даже были предприняты «существенные шаги для удовлетворения России и налаживания диалога» путём создания Совета Россия — НАТО.

Датский политик сравнивает Путина с пожарным, который пытается потушить то, что сам и поджёг. По его словам, российский лидер, угрожая вторжением на Украину, рассчитывает на то, что вынудит США и другие западные державы вести прямые переговоры с Кремлём, предлагая уступки и позволяя России сохранить влияние на бывшие советские страны в обмен на мир.

При этом Расмуссен утверждает, что Путин «хорошо играет при плохих картах», так как сработает его тактика только в том случае, если НАТО сдастся, а значит, настало время «раскрыть блеф» президента.

Расмуссен призывает ни при каких обстоятельствах не давать обязательств по будущему расширению НАТО, так как Россия уже подписала Устав ОБСЕ 1999 года, который предоставляет «неотъемлемое право каждого государства-участника свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности». Также он настаивает на необходимости положить конец «фактическому вето Путина на евро-атлантические устремления Украины и Грузии» путём разжигания конфликтов в этих странах.

По мнению автора статьи, пришло время выполнить обещание, данное Украине и Грузии в 2008 году, о членстве стран в НАТО. В случае необходимости — с оговоркой, что статья 5 Североатлантического договора, которая подразумевает, что вооружённое нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на всех, распространяется только на «территорию, находящуюся под контролем Киева и Тбилиси».

Расмуссен не берётся утверждать, вторгнется ли Путин на Украину или нет, однако в случае вторжения призывает направить значительную военную помощь Украине и ввести против России экономические санкции, в том числе отказавшись от газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, НАТО — «союз мира», который стремится исключительно к мирному сотрудничеству с Россией и вовлечению страны в обсуждение архитектуры европейской безопасности. Однако стремление организации «осложняется поведением Путина». Как пишет бывший генеральный секретарь НАТО в своей статье для Politico, даже в 2014 году, «когда Россия разрушила международный порядок, основанный на правилах», организация всё равно стремилась к диалогу.

Расмуссен призывает НАТО «не вести переговоры под дулом пистолета», так как это станет сигналом для демократических стран, которые полагаются на организацию, и для авторитарных государств, которые «боятся её свободы».