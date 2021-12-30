Хочет, чтобы её считали великой державой: шведские эксперты раскрыли цели России на январских переговорах

Намерение США и России провести переговоры в Женеве в начале января — это позитивный знак, однако ожидать слишком многого от них не стоит, пишет Aftonbladet со ссылкой на шведских экспертов. При этом, по их мнению, в долгосрочной перспективе Россия пытается создать вокруг себя ореол великой державы, а также сформировать вокруг себя полосу из буферных государств.

Россия и США проведут переговоры в Женеве 10 января. Тем не менее, пока что неизвестно, на каком именно уровне состоится эта встреча. При этом 12 января должны пройти переговоры между Россией и НАТО, а ещё через день — встреча России и ОБСЕ, пишет Aftonbladet.

«Это позитивный знак того, что в этой очень напряжённой ситуации ведётся диалог, — заявила сотрудница Шведского института оборонных исследований Гудрун Перссон. — Но несмотря на это, не следует ждать слишком многого. В последние годы мы наблюдаем, как пропасть между Россией и Западом только растёт. Одной встречей эту проблему не решить».

В конце осени Россия развернула, по некоторым данным, 100-тысячную группировку на границе с Украиной. В этой связи США обвинили президента России Владимира Путина в том, что он планирует крупное вторжения на Украину, а ЕС пригрозил новыми жёсткими экономическими санкциями.

В ответ Россия выдвинула так называемые предложения по гарантиям безопасности, которые представляют собой перечень требований в адрес НАТО, которые США и другие западные державы сочли неприемлемыми.

Москва, в частности, хочет, чтобы США и НАТО предоставили гарантии того, что Украина не войдёт в НАТО, а сам альянс откажется от дальнейшего расширения и не будет размещать силы или вооружения в странах, которые присоединились к блоку после 1997 года.

Гудрун Перссон уверена, что ничего из этого не произойдёт.

«Речь здесь идёт о российской дипломатии, о продвижении позиций. Российский список пожеланий США и НАТО выполнить не в состоянии, и Россия это понимает», — полагает она.

В долгосрочной перспективе Россия, по мнению Перссон, стремится сделать так, чтобы во внешнем мире она считалась великой державой, а также пытается создать вокруг себя пояс из буферных государств, политику безопасности которых будут диктовать из Москвы.

«Они очень сильно ужесточили свою позицию, как на словах, так и на деле. В таком положении России нужно чего-то добиться, чтобы она смогла отступить и по-прежнему выглядеть как победитель. Причём не только внутри самой страны, но и во всех соседних государствах. В Центральной Азии, например, без всяких сомнений, очень внимательно следят за тем, сможет ли Россия справиться с этой ситуацией в долгосрочной перспективе», — добавила она.

Другой сотрудник Шведского института оборонных исследований и специалист по военному потенциалу России Йохан Нурберг согласен с Перссон, что январские переговоры можно рассматривать как успех Москвы. Тем не менее, он всё же выступил с определённым предупреждением.

«Если Россия посчитает, что ей выгодно силовое поведение, она будет так и действовать. К сожалению, эту тенденцию я наблюдаю с момента начала операции на Украине в 2014 году, когда они сначала захватили* Крым, а затем начали войну против Украины на Донбассе», — отметил он.

При этом до тех пор, пока Украина воюет, она не может вступить в НАТО, так как блок не принимает новых членов, на территории которых идёт открытый конфликт. «Таким образом Россия мешает Украине дрейфовать в сторону Запада», — подытожил Нурберг.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).