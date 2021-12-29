Совершенно неприемлемые условия — Боррель о требовании Россией гарантий нерасширения НАТО на восток

Из-за «украинского кризиса» Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, несмотря на рождественские каникулы, совершает много звонков. Он нашёл время и для разговора с газетой Die Welt.

В интервью Die Welt Боррель заявил, что Европа «не хочет и не должна быть сторонним наблюдателем», решения за которого принимает «кто-то сверху». Речь идёт об участии ЕС в переговорах между Вашингтоном и Москвой, посвящённых разрядке ситуации на Украине и гарантиям безопасности, которых требует Москва. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен поддерживал его точку зрения 23 декабря в телефонном разговоре.

В январе Москва намерена начать диалог об архитектуре безопасности в Европе, однако это «дело не только США и России», уточняет Боррель. ЕС должен присутствовать на этих переговорах, и они имеют смысл только в том случае, если они проходят «в тесной координации с ЕС и при его участии».

По словам Борреля, любой, кто хочет вести переговоры о будущей архитектуре безопасности в Европе, должен, безусловно, обсуждать этот вопрос с европейцами. «Европейская безопасность — это наша безопасность. Речь идёт о нас. Два государства, США и Россия, или НАТО и Россия, не могут просто так об этом договориться — даже если Москва это так себе и представляет. Мы не в послевоенном периоде. Некоторые европейские страны не являются членами НАТО. Ялты номер два быть не может. А если и может, то это должны быть Хельсинки номер два», — подчёркивает Боррель.

Москва хочет, чтобы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) участвовала в переговорах вместе с США и НАТО, то есть, по словам Борреля, предполагается участие «двух акторов, которые делят между собой сферы влияния». «Россия хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза — это абсурд. Мы не примем этого. В отношении нас ничто не будет решаться без нашего присутствия», — утверждает Боррель.

Боррель подчёркивает: «Впервые русские выложили на стол свою повестку дня в письменной форме, то есть в форме настоящего договора. Такого никогда не было. Так делают только победители: говорят, что то-то и то-то — мои условия. Требования гарантий безопасности и прекращения расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины. Ясно одно: на этих переговорах, начиная с января, речь пойдёт не только об Украине и расширении НАТО на восток. Мы должны говорить обо всех нарушениях с момента принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году. Мы не согласны ни со многими процессами во внешней политике России, ни с некоторыми процессами, которые Москва считает внутренними делами».

Дипломат пояснил, что имеет в виду «ситуацию в области прав человека в России» и «обращение с критиками режима», такими как Алексей Навальный и многими другими. Подобными вопросами «необходимо заниматься» и на переговорах с Москвой.

Боррель отметил, что пока не знает, будут ли на переговорах в Женеве обсуждаться действия России в Ливии, Сирии или в Арктике, поскольку для «этого ещё слишком рано».

На вопрос о возможных уступках Москве Боррель ответил кратко: «Посмотрим». При этом, по его словам, Европа не может «идти на компромисс по вопросу фундаментальных принципов». «Территориальная целостность страны и право суверенного государства самостоятельно принимать решения о своём сотрудничестве с другими странами или союзами — эти принципы не подлежат обсуждению», — указал Боррель.

Европейские и американские спецслужбы работают над всевозможными сценариями: нельзя полностью исключать «военное вторжение» России на Украину, однако «есть и другие сценарии», которые также «вызывают обеспокоенность», «даже если они менее экстремальные», отмечает Боррель.

В качестве примера Боррель приводит «дестабилизацию правительства в Киеве с помощью гибридной тактики, дальнейшую эскалацию между украинскими солдатами и сепаратистами на Донбассе или оказание давления путём поставок меньших объёмов газа в Европу». «Возможно многое», — убеждён дипломат.

ЕС, считает Боррель, делает для Украины «многое, возможно, больше, чем другие». «В течение последних нескольких лет мы постоянно поддерживали Украину путём предоставления ей многомиллиардной финансовой помощи. Мы расширяем взаимную торговлю и активизируем наши экономические связи. Например, на прошлой неделе я решил предоставить для поддержки украинской армии ещё 31 миллион евро», — подчёркивает Боррель. По его словам, всё это поможет сделать Украину «более устойчивой к внутренним и внешним угрозам».

Кроме того, ЕС обдумывает возможность создания Военной консультативной и учебной миссии ЕС на Украине. В рамках этой миссии европейские военные инструкторы будут обучать руководящий состав украинской армии. «На местах мы уже оценили, что нужно украинцам, чем мы можем реально помочь, сколько стоит такая миссия и кто может принять в ней участие. В ближайшее время я внесу соответствующее предложение странам — членам ЕС», — отмечает Боррель в интервью Die Welt.