«Мир по Владу»: Hill взглянула на украинский кризис глазами Путина

Нынешняя позиция Владимира Путина по Украине связана с его мышлением, которое во многом сложилось из-за шагов Запада, которые Москва воспринимала как направленные против неё, пишет The Hill. При этом Путин, очевидно, считал, что при Байдене отношения США и России улучшатся, однако этого не случилось. Тем не менее, по мнению газеты, нынешний этап противостояния на Украине может завершиться мирно, если Байден не станет активно нагнетать напряжённость.

«Пойдёт ли он на это аль нет? Гадал весь мир». Вторая строчка взята из знаменитого стихотворения лорда Теннисона «Атака лёгкой бригады», которое было написано во время Крымской войны 1854 года, когда лёгкая кавалерия лорда Лукана нарвалась на убийственный огонь русской артиллерии. Первое же предложение относится к президенту России Владимиру Путину и к его возможным планам напасть на Украину — как раз там, где «шестьсот кавалеров возвышенной страсти» шли на верную смерть в Крыму, пишет The Hill.

На ежегодной пресс-конференции Путина, которая продлилась почти четыре часа, его воинственный тон и заявления о том, что Запад и НАТО якобы ведут против России «агрессию», резко контрастировали с его более мягкой и даже примирительной риторикой ровно год назад. В частности, отвечая на вопрос Sky News, Путин спросил, как бы США отреагировали, если бы Москва развернула свои ракеты в Канаде. Таким образом российский лидер намекнул на американские системы ПРО Aegis Ashore, которые находятся в Польше и Румынии для того, чтобы сбивать пока что не существующие в реальности иранские баллистические ракеты.

«Раз уж Путин часто пользуется историческими отсылками для обоснования своих доводов, почему он не упомянул о Карибском кризисе 1962 года, когда СССР развернул ракеты с ядерными боеголовками менее чем в 100 милях от побережья США? И имеет ли этот кризис какое-либо отношение к Украине в наши дни?» — задаётся вопросом газета.

Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно понять, как эволюционировало мышление Путина по отношению к Западу и США, в то время как череда американских администраций не поняла или не захотела понимать этот умственный процесс.

Здесь стоит вспомнить сразу несколько вех: речь Путина в канун нового, 1999 года, когда будущий и. о. президента расписал свою повестку дня; выход Буша-младшего из Договора об ограничении систем противоракетной обороны; предложение Путина оказать помощь США после терактов 11 сентября, от которого Вашингтон отказался; предупреждение Путина о последствиях вторжения в Ирак в 2003 году; его предупреждения на Мюнхенской конференции об опасностях однополярного мира в 2007 году; его реакция на саммит НАТО 2008 года и предложение Буша включить Грузию и Украину в альянс, после которого последовал «захват» Россией Южной Осетии; предупреждение Путина об опасностях вмешательства в дела Ливии в 2011 году; и, наконец, выход администрации Трампа из ДРСМД в 2019 году. Вот лишь некоторые из факторов, которые раздражали и раздражают Путина.

Таким образом, с точки зрения Путина, США не только не заслуживали доверия — США представляли угрозу глобальной стабильности и, следовательно, России. Продолжающееся расширение НАТО только подливало масла в огонь этого враждебного настроя. Однако после избрания Джо Байдена Путин всё же решил, что Москва может наладить с Белым домом более конструктивные отношения — ведь оба лидера неплохо знали друг друга и Путин был в курсе опыта Байдена в области международной политики и его, казалось бы, умеренных взглядов на курс по отношению к России.

Что же в итоге произошло? Путин, скорее всего, верил, что отношения с США станут лучше. Однако в отличие от администрации Обамы, которая сразу же приступила к восстановлению отношений с Москвой, Байден с этим спешить не стал — возможно, по той причине, что конгресс единодушно настроен против «российской агрессии» на Украине.

Справедливости радистоит сказать, что в то время свирепствовал коронавирус. Кроме того, вашингтонские беспорядки 6 января из-за отказа Дональда Трампа признавать результаты выборов посеяли раздор среди американцев. При этом главной задачей Байдена было проведение масштабных социальных реформ.

Что же будет дальше? Ряд экспертов утверждает, что Путин не хочет войны, несмотря на то, что он наращивает группировку на украинской границе. По их мысли, война вызвала бы у НАТО недвусмысленную реакцию, а в долгосрочной перспективе полномасштабный конфликт оказался бы слишком дорогим удовольствием. В этом контексте вполне уместно вспомнить о Карибском кризисе.

В частности, когда Кеннеди уже считал, что договорился с Советским Союзом о выводе ракет с Кубы, Никита Хрущёв полностью изменил свою позицию, отправив своим американским коллегам сообщение во враждебных тонах. Не зная, как на это реагировать, младший брат президента, генеральный прокурор Роберт Кеннеди, посоветовал проигнорировать это послание. Кеннеди так и поступил, и в конце концов ракеты всё же покинули Кубу.

Команде Байдена стоит последовать примеру Кеннеди. По сути, США и НАТО не имеют возможности сдержать российское нападение, если Путин на него всё же решится. При этом США и НАТО предупредили Москву о том, что такой шаг повлечёт за собой серьёзные последствия. В то же время Байдену следует напомнить всем сторонам, что такая агрессия может привести к повторению ситуации с советским вторжением в Афганистан, став катастрофой как для России, так и для Украины. Иными словами, администрации Байдена стоит в публичном поле принизить значимость этой угрозы и предположить, что Путин ищет решение этой проблемы. Неофициально же он должен готовиться к непредвиденному на тот случай, если он неправильно оценил обстановку.

«Скорее всего, это противостояние будет разрешено мирным путём. Однако Байдену не следует перегибать палку, учитывая, что у него на руках и так далеко не самые сильные карты», — подытоживает The Hill.