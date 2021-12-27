NYT: Зеленский окружил себя комиками — их некомпетентность грозит Украине катастрофой

Правительство Украины, возможно, стало первым правительством, многие члены которого попали туда с телевидения и из кинокомедий. Однако, как пишет The New York Times, закончиться всё это может совсем не смешно: пока Украина готовится к возможной войне с Россией, нарастает беспокойство, что неопытность и некомпетентность окружения Зеленского может привести к ужасным последствиям, и не только для их страны.

Жители разных стран выбирают своих лидеров из самых разных областей, включая вооружённые силы и научные круги, но правительство Украины, возможно, стало первым правительством, многие члены которого попали туда с телевидения и из кинокомедий. Как пишет The New York Times, прежде чем заняться политикой, Владимир Зеленский был киноактёром и комиком и он назначил своих союзников с аналогичным прошлым на ключевые посты в правительстве, включая посты советников, депутатов, членов администрации и даже главы разведки. И в то время, когда страх перед вероятным российским вторжением усиливается, мало кто из представителей украинской власти имеет опыт ведения дипломатических переговоров или войны.

Как продолжает автор материала, когда Зеленского избрали на должность президента, он привёл с собой настолько нестандартное правительство, насколько только смог. По словам политических аналитиков, он назначил на ключевые посты ветеранов комедийного жанра, опираясь лишь на степень их преданности ему лично, а вовсе не на их компетенции или способность выстраивать коалиции внутри раздробленной украинской демократии.

Украинские расследователи насчитали в нынешнем правительстве три десятка человек, которые связаны либо с комедийной студией Зеленского, либо с его семьёй, — в том числе в структуре военной разведки Украины.

«В комедийном телесериале Зеленский сыграл школьного учителя, чья тирада против коррумпированных чиновников, заснятая его учениками на видео и ставшая очень популярной в интернете, позволила ему стать президентом страны. В ходе предвыборной кампании, как будто заново проигрывая комедию, Зеленский назвал свою политическую партию так же, как назывался его сериал — «Слуга народа». Эту партию возглавили актёры, киношники и телевизионщики, которые вместе с Зеленским пришли во власть», — пишет автор статьи.

Так, глава администрации президента Андрей Ермак был медиаюристом и кинопродюсером, действующий глава СБУ Иван Баканов был руководителем студии «Квартал 95», а главный советник президента Сергей Шефир был сценаристом и продюсером.

«Юмор — это признак интеллекта, — сказал Роман Грищук, в прошлом комедийный актёр, а ныне депутат Верховной рады, в одном из своих интервью. — Чувство юмора — это дар».

Он добавил, что в отношениях Украины с другими странами «это настоящее преимущество».

«В дипломатии юмор — это всегда инструмент. Вы можете задать нужный тон с помощью шутки».

Сергей Притула, комедийный актёр и телеведущий, считает, что проблема заключается не столько в комедийном прошлом Зеленского, сколько в его стремлении опираться на преданных ему людей.

«Мы все где-то работали, — сказал Притула, который уже объявил о планах основать собственную политическую партию, возглавляемую комиком, чтобы соперничать с Зеленским. — Вопрос в другом: готовы ли вы как политики окружить себя только теми, кто вам предан, или же теми, у кого есть соответствующий опыт и знания?»

Помимо всеобщего ощущения, что помощники Зеленского совершенно не компетентны, критики указывают на ошибки, которые они называют тревожными оплошностями в области национальной безопасности. В 2020 году Ермак приказал отложить проведение тайной операции разведки, в результате которой «Украина могла бы захватить десятки российских наёмников».

Критики также указывают на решение использовать средства, собранные в рамках программы государственного заимствования, не на нужды вооружённых сил, а на реализацию главного внутринационального проекта Зеленского — инициативы по строительству дорог «Большая стройка». Владимир Арьев, член оппозиционной партии «Европейская солидарность», пошутил, что эти выделенные средства теперь послужат тому, чтобы «сделать дорогу в Киев для российских танков более комфортной».

Пока Украина готовится к возможной войне с Россией, нарастает беспокойство, что неопытность представителей окружения Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их страны, заключает автор. В результате любая дилетантская оплошность может стать поводом для войны, которая значительно ухудшит трения между Россией и Соединёнными Штатами.