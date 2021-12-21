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Euronews: «люблинский треугольник» призвал ЕС сдерживать «агрессию» Москвы новыми санкциями
Участники «люблинского саммита» в Ивано-Франковской области Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа призвали Москву отвести войска от российско-украинской границы. Президенты Украины, Польши и Литвы также потребовали от ЕС ввести новый пакет превентивных санкций для сдерживания «агрессивной политики Москвы», передаёт Euronews.

Усилить санкции против России за её «агрессивную политику в отношении Украины» потребовали собравшиеся в резиденции Синегора в Ивано-Франковской области участники «люблинского треугольника».

Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа также призвали Москву отвести войска от российско-украинской границы. По некоторым западным источникам, сейчас там находятся до 100 тысяч российских военнослужащих.

Президент Украины призвал Евросоюз принять пакет превентивных санкций, чтобы не допустить, в частности, возможного размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Наша общая задача  сдержать угрозу, угрозу со стороны России, защитить Европу от агрессивной политики Москвы. Сегодня Украина, Польша и Литва находятся на переднем крае этого сдерживания. 

Президент Польши, в свою очередь, подверг критике, как он выразился, «шантаж и ультиматумы» Москвы. Та выдвинула ответное условие отказа от расширения НАТО на восток.

Одним из главных итогов «люблинского саммита» стала совместная декларация о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО. 

Дата выхода в эфир 21 декабря 2021 года.

 

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Euronews Франция Европа
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