УП: Зеленский рассказал о привлечении США к переговорам по Донбассу

Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть чёткий план, как можно выполнить Минские соглашения за 10 шагов, однако он предусматривает привлечение к переговорному процессу США. Как передаёт «Украинская правда», Зеленский добавил, что Киев готовит разные предложения для того, чтобы Украину не упрекали, что она не хочет найти способ завершить войну в Донбассе.

Владимир Зеленский считает, что администрация Байдена не определила конкретный формат своего вовлечения в переговоры по Донбассу, но заинтересована в этом. Как пишет «Украинская правда», об этом Зеленский заявил в общении с журналистами во время общего совещания послов.

Зеленский заверил, что участие США в переговорах не вредит нормандскому формату, и добавил, что за сохранение «нормандии» выступает Франция.

«Есть «нормандия», мы сейчас привлекаем нового канцлера Германии, чтобы он был так же заинтересован в этом формате, как Украина, или по крайней мере так же, как Франция», — заявил он.

«Но отдельно от «нормандии» есть общение президента США с президентом России и есть общение между Москвой и Вашингтоном на разных уровнях. Там нет сейчас конкретики, но мы сейчас работаем и, может, выйдем на встречу двустороннюю (Украина — Россия) или трёхстороннюю (Украина — Россия — США)», — добавил украинский президент.

Владимир Зеленский объяснил, что передал некоторые новые предложения всем, кто может участвовать в предстоящих переговорах с Россией.

«Мы написали чёткий, понятный план по 10 шагам, как выполнить Минские соглашения. Это 10 шагов с привлечением «нормандии» и США, и передали эти шаги президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии. Мы готовим разные предложения, чтобы нас не упрекали, что мы не хотим найти путь завершить войну», — пояснил он.