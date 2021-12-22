УП: Зеленский рассказал о привлечении США к переговорам по Донбассу
Владимир Зеленский считает, что администрация Байдена не определила конкретный формат своего вовлечения в переговоры по Донбассу, но заинтересована в этом. Как пишет «Украинская правда», об этом Зеленский заявил в общении с журналистами во время общего совещания послов.
Зеленский заверил, что участие США в переговорах не вредит нормандскому формату, и добавил, что за сохранение «нормандии» выступает Франция.
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