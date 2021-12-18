Le Figaro: Лондон не рассматривает военную поддержку Киеву против России

Во время телефонного разговора между Джо Байденом и Борисом Джонсоном британский премьер-министр заявил, что Лондон использует все свои дипломатические и экономические средства, чтобы воспрепятствовать нападению России на Украину. Как отмечает Le Figaro, военных вариантов разрешения вопроса Великобритания не упоминала — похоже, она их больше не рассматривает.
Лондон использует «все свои дипломатические и экономические силы», чтобы воспрепятствовать российской агрессии против Украины, заверил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет Le Figaro.
Они разговаривали по телефону, и, похоже, Джонсон не рассматривает военные варианты разрешения ситуации, пишет автор статьи. Лидеры сошлись во мнении, что нужно продолжать нынешний диалог, в том числе с Россией, и отметили, как важно для Украины и европейских государств снизить зависимость от российского газа и культивировать более разнообразные и «зелёные» источники энергии.
Несколько дней назад Борис Джонсон поговорил и с российским президентом. Он призвал его к снижению напряжённости, снова повторил, что любое военное вмешательство России будет «стратегической ошибкой» и приведёт к последствиям.
То же предупреждение выразили НАТО и ЕС, которые отвергли вето России на присоединение Киева к альянсу. Москва хочет, чтобы НАТО официально отказалось от решения «открыть дорогу» Украине и Грузии, пишет Le Figaro.
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