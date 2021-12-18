Economist: отключение России от SWIFT не сломит её — а вот Западу обойдётся дорого

Попытка США и их союзников вынудить Москву прекратить наращивать военное присутствие у границ Украины, отключив Россию от международной межбанковской системы SWIFT, вряд ли окажет тот эффект, на который рассчитывают в Вашингтоне, пишет The Economist. Как подчёркивается в материале издания, Россия уже давно готовится к такому сценарию, поэтому он будет для неё не таким уж болезненным, а кроме того, жёсткие меры не только нанесут серьёзный урон союзникам Америки, но и могут в перспективе пошатнуть её положение в международной финансовой системе.

Россия уже несколько недель наращивает военное присутствие в непосредственной близости от украинских границ — и этот процесс Западу пока ни уговорами, ни угрозами прекратить не удалось, пишет The Economist. Как напоминает обозреватель журнала, хотя Америка и её союзники не хотят отправлять на Украину войска, всё чаще звучат заявления о другом варианте воздействия на Москву, а именно об отключении её от SWIFT — межбанковской системы обмена информацией и совершения платежей, которой пользуются 11 тыс. банков в 200 странах мира. «На первый взгляд, щёлкнуть переключателем будет безопаснее, чем отправлять солдат — но такой шаг может обернуться опасными последствиями», — убеждён автор статьи.

Прежде всего, считает журналист, США и их союзникам будет непросто заставить SWIFT пойти на настолько радикальные меры, поскольку это кооперативное общество придерживается принципа политической нейтральности, а к тому же многие европейские страны — к примеру Германия — активно ведут дела с Россией и могут выступить против отключения Москвы. Впрочем, прецедент здесь есть, ведь в 2018 году Америке удалось, даже несмотря на сопротивление со стороны европейцев, вынудить SWIFT отключить иранские банки, а значит у Вашингтона, вероятнее всего, получится снова добиться своего, предполагает автор. Американские власти могли бы пригрозить отключить от системы собственные банки или же конфисковать важные для неё объекты инфраструктуры — например, один из её дата-центров, расположенный в штате Вирджиния; во всяком случае, аналогичные угрозы в 2020 году помогли США заставить базирующуюся в Швейцарии организацию SITA, обеспечивающую телекоммуникационные услуги в авиационной отрасли, прекратить сотрудничество с авиакомпаниями стран, в отношении которых действуют американские санкции, отмечает он.

И тем не менее, несмотря на то, что отключение России от SWIFT в теории возможно, далеко не факт, что такой шаг будет целесообразным, констатирует обозреватель The Economist. По мысли журналиста, на это есть три причины: во-первых, такой удар навредит России, но не сломит её; во-вторых, он обернётся убытками для самого Запада; а в-третьих, в долгосрочной перспективе он сделает только хуже.

Если говорить о влиянии отключения от SWIFT на Россию, нельзя не упомянуть, что подобный сценарий для Москвы далеко не в новинку — она готовится к нему ещё с 2014 года, когда Америка впервые заговорила об этом варианте санкций (пусть тогда в США в итоге возобладали более хладнокровные умы), подчёркивает автор. «Да, если Россию отключат сегодня, из страны начнут утекать капиталы, а компании и банки, зависящие от иностранного финансирования, сеерьёзно пострадают. Но сразу после этого начнут работать компенсаторные механизмы — российские банки и их зарубежные партнёры перейдут на другие средства коммуникации, включая телекс, телефон и электронную почту, а транзакции массово мигрируют на СПФС, российский аналог SWIFT, который сильно уступает ей как по широте охвата, так и по техническому уровню, но к использованию вполне пригоден. В итоге, пока платёжная инфраструктура поначалу будет справляться с ситуацией с большим трудом, Россия будет сталкиваться с определёнными сбоями, но катастрофой это для неё не станет. А со временем благодаря инвестициям в СПФС эта система станет быстрее», — разъясняет журналист.

А между тем Запад испытает серьёзную «отдачу» от собственных карательных мер, предупреждает автор. До сих пор Америка применяла свои инструменты финансового давления против небольших и изолированных стран, включая Кубу, Иран и Мьянму, но объём российской экономики вдвое превышает по мощи все страны, которые когда-либо подвергались эмбарго со стороны США, вместе взятые. Любая дестабилизация в России перекинется и на игроков, с которыми она ведёт дела, к примеру на ЕС, для которого она выступает пятым по величине торговым партнёром. Неизбежны и «непрямые убытки» от ответных мер — ведь тогда как Иран в 2018 году был в слабом положении, Россия на данный момент обеспечивает 35% поставок газа в Европу и в ней размещено активов ЕС на $350 млрд, пишет обозреватель The Economist.

На взгляд автора, в долгосрочной перспективе «поплатиться» за жёсткую политику придётся и самим США. Как поясняет журналист, Америка имеет большое влияние на международную финансовую систему благодаря доминирующему положению доллара и ведущей роли этой валюты в расчётах между странами — а в новых условиях страны, отношения которых с Вашингтоном складываются не лучшим образом, начнут искать альтернативы SWIFT, тогда как Европа, вероятно, удвоит усилия по разработке новой, более независимой системы международных платежей. Кроме того, как полагают американские эксперты, применение SWIFT в качестве оружия против Москвы будет воспринято в Китае как «репетиция» и побудит Пекин ещё активнее развивать собственную систему переводов CIPS. Как подчёркивается в материале The Economist, к CIPS уже подключены некоторые крупные банки вне Китая, а к тому же эта система позволяет передавать сообщения как на китайском, так и на английском языке — и хотя средний объём переводов в сутки через неё составляет всего $50 млрд (против $400 млрд у SWIFT), за минувший год система почти удвоила этот показатель. Когда CIPS вырастет до определённого уровня, доминирующее положение США в финансовой сфере может оказаться под угрозой, предостерегает автор.

В арсенале Вашингтона есть и другие виды инструментов экономического саботажа — к примеру, он мог бы запретить американским банкам сотрудничать с крупными российскими финансовыми учреждениями, что окажет на Россию почти такой же эффект, как отключение от SWIFT, но при этом не нанесёт настолько сильного вреда глобальной финансовой инфраструктуре, говорится в материале The Economist. Впрочем, как отмечает обозреватель журнала, риск «отдачи» никуда не денется и в этом случае. Это в очередной раз подтверждает уже давно подмеченную дилемму экономических санкций: хотя применять их против небольших стран дёшево, цели покрупнее могут ответить ударом на удар. «Порох в пороховницах у Запада ещё есть. Но, подбирая себе противников, ему нужно проявлять мудрость», — в заключение советует журналист.