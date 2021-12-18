Newsweek: хотя в предложениях России есть «недопустимые вещи», США их рассмотрят

Россия передала США свои предложения о том, какой договор по безопасности она хотела бы заключить. По словам российского посла Анатолия Антонова, эти предложения стали следствием недавнего разговора Джо Байдена и Владимира Путина. Как отмечает Newsweek, американские представители сообщили, что эти предложения получили и рассмотрят.

США и Россия выразили желание вести диалог для урегулирования кризиса на границе с Украиной, но обе страны считают часть предложений другой стороны неприемлемыми. Из-за этого растут опасения, что переговоры зайдут в тупик или приведут к дальнейшей эскалации, пишет Newsweek.



Россия опубликовала два проекта соглашений, которые призваны служить основой для переговоров с США и НАТО по Украине. Их цель — убрать военное присутствие Запада с бывшего советского пространства, стран, которые сейчас граничат с Россией.



Издание ссылается на некое высокопоставленное лицо в администрации Байдена, которое подтвердило, что США получили от России конкретные предложения и поделились ими с союзниками. Но, по его словам, некоторые требования изначально были «мёртвыми». «Россия знает, что некоторые вещи в этих документах недопустимы. Но есть и другие вещи, с которыми мы готовы работать и которые заслуживают обсуждения. Но при этом мы будем этим заниматься с нашими союзниками и партнёрами. Ничего по поводу европейской безопасности нельзя решить без самих европейцев», — приводит издание слова этого чиновника.



Также он отметил, что любой диалог с Россией будет проходить на основе взаимности. «У нас и наших союзников есть немало поводов для обеспокоенности по поводу опасного и несущего в себе угрозу поведения России, и их нужно поднимать в любой беседе, которая у нас будет».



Он отметил, что Штаты не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая правило, что у всех стран есть право решать, каким будет их будущее и их внешняя политика. И это касается и самой Украины, и альянса.



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также подтвердила, что американские чиновники видели предложения России и обсуждали их с союзниками.



В предлагаемом Россией договоре есть и упоминание принципов международных отношений, заложенных в Уставе ООН, включая недопустимость угрозы силой и невмешательство во внутренние дела другого государства. Также там отмечается, что Вашингтон и Москва будут работать над механизмами, которые должны урегулировать возникающие проблемы и споры с помощью конструктивного диалога на основе взаимоуважения и признания взаимных интересов и обеспокоенности в области безопасности. Кроме того, Москва предлагает избегать военной конфронтации и вооружённых конфликтов между сторонами, напоминая, что такой конфликт способен привести к использованию ядерного оружия.



Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что эти предложения стали прямым следствием виртуального саммита, который прошёл между Байденом и Путиным неделю назад. По его словам, это предложения обсуждали стороны и на других встречах. А опубликовать их Россия решила, чтобы работа над соглашением о безопасности была прозрачной для общественности.



Также Антонов в большом интервью Newsweek назвал постоянные сообщения Пентагона об усилении российского военного присутствия у границ с Украиной «пропагандой». Он напомнил, что у России есть право свободно перемещать свои войска и проводить учения на своей территории.



«Мы хотим, чтобы Вашингтон подал Украине чёткий сигнал, что пересматривать Минские соглашения недопустимо», — заявил Антонов. По его словам, у США есть ресурсы, чтобы стимулировать Зеленского исполнить эти договорённости, в частности включиться в прямой диалог по Донецку и Луганску.



По словам Антонова, России и Штатам нужно заключить договор по безопасности и он должен быть удовлетворительным для национальной безопасности России. При этом нынешнее положение — милитаризация Украины, присутствие западных военных на её территории, гипотетическое членство Украины в НАТО — Россия считает неприемлемым. «Такие шаги выходят за красные линии наших национальных интересов. Необходимо законодательно обязывающее соглашение, которое включало бы и США, и их европейских партнёров, чтобы предотвратить расширение НАТО на восток и размещение вооружений на западных границах России», — приводит Newsweek слова Антонова.