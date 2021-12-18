Forbes: для получения помощи от Запада Украине не обязательно вступать в НАТО

Украине не обязательно вступать в НАТО для интеграции в Европу, равно как и для получения помощи от альянса, считает аналитик Forbes Майкл Крепон. По его мнению, Вашингтон и ключевые страны НАТО даже без официального принятия Украины в военный блок могут сделать многое, чтобы «очередное наступление России обошлось ей более дорогой ценой».

Нынешний кризис на Украине обусловлен двумя основными факторами, считает аналитик Майкл Крепон. Как пишет он в статье для Forbes, первым являются основные убеждения Путина, а вторым — решение президента Джорджа Буша — младшего о расширении НАТО далеко за пределы «красных линий», обозначенных Путиным, с учётом Украины и Грузии.

Как отмечает эксперт, Путиным движет «его личная потребность оставаться всемогущим» и его чувство обиды, которое связано с распадом Советского Союза и Варшавского договора. Ничто так не проясняет ослабление России, как расширение НАТО за счёт включения в её состав бывших членов Варшавского договора и трёх бывших советских республик. Однако решение Джорджа Буша — младшего добавить Украину и Грузию в число стран, ожидающих вступления в НАТО, привело к очередному обострению ситуации.

Бывший посол США в России Уильям Бёрнс, занимающий сегодня пост директора Центрального разведывательного управления, направил личную телеграмму своему боссу, госсекретарю Кондолизе Райс, с предупреждением о том, что это чревато очень серьёзными последствиями. С публичными предупреждениями выступили и другие, в первую очередь Джордж Кеннан, который в начале холодной войны оказался прав в отношении сдерживания советской власти и возможных обстоятельств её краха, но Буш был настроен очень решительно. И уже в 2014 году слова Бернса и Кеннана оказались пророческими: после «народного восстания на Украине» Путин «предпринял шаги по оккупации части Восточной Украины и аннексии Крыма»*.

Сегодня же российский президент хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отказался от планов вступления в НАТО, а Запад отказался от мер по оказанию военной помощи Украине и экономической интеграции.

«Предложение Буша включить в состав НАТО Украину и Грузию было дорогостоящей ошибкой, но что сделано, то сделано. Хотя альянс не отменит это приглашение, вести войну за то, чтобы принять Украину в свои ряды, он тоже не будет. Насущная необходимость состоит в том, чтобы объяснить, во что Путину обойдётся решение ещё раз посягнуть на национальный суверенитет и территориальную целостность Украины», — пишет автор материала.

По его мнению, Украина — это дружественное государство, заслуживающее дипломатической, экономической и военной помощи. Она не является страной — членом НАТО, которую американские войска обязаны защищать. Однако Вашингтон многое может сделать, чтобы «очередное наступление России обошлось ей более дорогой ценой».

Киеву не обязательно вступать в НАТО, чтобы стать более интегрированным в Европу в экономическом плане. Украине также не нужно вступать в НАТО, чтобы получить помощь в противодействии России. Угрозы Москвы уже привели к увеличению прямой военной помощи со стороны США, и Украина будет получать гораздо более существенную помощь, если Путин даст команду усилить агрессию. Кроме того, Украина граничит с четырьмя странами НАТО, через которые ей можно будет оказывать скрытую военную помощь.

«Расширив свой состав до 30 государств, НАТО утратила свою прежнюю самобытность и институциональную согласованность. Сможет ли альянс восстановить и сохранить сплочённость, если Путин решит совершить ещё одно нападение на Украину, остаётся открытым вопросом. Но если Путин ещё не принял решение развязать ещё одну войну на территории Украины, Вашингтон и ключевые страны НАТО могут показать, какой ценой ему это обойдётся, ускорив уже предпринимаемые шаги», — заключает автор Forbes.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

