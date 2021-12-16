SRF: «двойной эффект» — Россия и Китай объединились против США

Россия и Китай давно называют себя стратегическими партнёрами, но их сотрудничество никогда ещё не было настолько уместным, чем сейчас, считает корреспондент швейцарского телеканала SRF Себастьян Рамшпек. Москва и Пекин встали бок о бок, объединившись против общего врага, в роли которого выступают США. Обе страны укрепили своё партнёрство в военной сфере, и даже если они лишь бряцают оружием, то вместе всё равно производят двойной эффект.

Китай и Россия теперь выступают бок о бок против США, отмечает корреспондент швейцарского телеканала SRF Себастьян Рамшпек. Уже на протяжении последних двух с половиной десятков лет Китай и Россия называют друг друга «стратегическими партнёрами», но сейчас в этом партнёрстве появилось больше смысла, чем когда-либо, утверждает швейцарский журналист.

По его словам, китайского лидера Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина объединяет одно старое правило международных отношений: враг моего врага — мой друг.

В этом случае в роли врага выступают США. На прошлой неделе президент Джо Байден пригласил 110 стран на демократический саммит, призвав их к борьбе с такими автократиями, как Китай или Россия, сообщает SRF.

Неудивительно, что обе страны на этом фоне решили поддержать и укрепить позиции друг друга, считает Рамшпек. На последней встрече по видеосвязи Си приветствовал требование Путина о нерасширении НАТО на восток. «Иными словами: суверенные государства, такие как Украина, не могут сами принимать решения о своей принадлежности к оборонным союзам — эти крупные державы должны размечать за столом переговоров свои сферы влияния», — отмечает швейцарский корреспондент.

Соответственно, Китай и Россия укрепили своё сотрудничество в военной сфере, например, совместными учениями. Между тем, США подозревают обе страны в том, что они планируют вторжение: Китай — в Тайвань, Россия — на Украину. В таком случае Пекин и Москва действительно должны иметь прочный контакт, чтобы согласовывать свои действия. Одновременное вторжение с двух сторон было бы кошмаром для США, они были бы полностью перегружены необходимостью ответных действий, уверяет автор материала. И даже если Китай и Россия всего лишь бряцают оружием, вместе они производят двойной эффект.

В то же время связующая нить между Пекином и Москвой довольно хрупка, полагает Рамшпек. По его мнению, это два крайне неравных партнёра: экономическая мощь Китая почти в десять раз превышает российскую, а китайская армия, которую долго не принимали в расчёт, сейчас почти не уступает российской. Для Си Китай — сверхдержава XXI века, а Россия — только младший партнёр. Путин, однако, при любой возможности подчёркивает, насколько важны для него отношения на равных, и считает Россию и Китай равноправными игроками в оркестре крупных держав.

Это не самые идеальные предпосылки для продолжительной дружбы, убеждён корреспондент швейцарского телеканала SRF, однако как оплот против США российско-китайская ось сейчас вполне убедительно служит своей цели.