Le Monde: Пекин намерен подорвать господство Голливуда и усилить влияние китайского кино

Китай вышел на тропу войны с Голливудом: благодаря квотам и господдержке лидером по кассовым сборам в стране впервые стал собственный кинематограф, пишет Le Monde. Согласно пятилетнему плану, КНР должен стать «сильнейшей кинематографической державой» и представлять свои фильмы на крупнейших мировых фестивалях, транслируя образ «дружелюбного, заслуживающего доверия и уважаемого за границей» государства.

Голливуд, душа и сосредоточение американской «мягкой силы», с некоторых пор противоречит интересам Пекина в сфере «седьмого искусства», рассказывает Le Monde. В 2020 году, когда из-за пандемии COVID-19 закрывались кинотеатры по всему миру, китайский кинематограф впервые вышел в мировые лидеры по кассовым сборам. Если в Америке выручка составила $2,3 млрд, в Китае она достигла $3,1 млрд, притом что американский рынок по сравнению с 2019 годом сократился на 80%, а китайский — «всего» на 66,3%.

Кроме того, Пекин всё решительнее настроен уменьшать число голливудских фильмов, которые показывают на территории страны, и поддерживать собственный кинематограф для борьбы с американским влиянием. Так, с Китайского Нового года 12 февраля 2021 года зрители стали массово возвращаться в кинотеатры: по словам генерального директора американской аналитической компании Comscore Эрика Марти, за год сборы подскочили на 184%, а число купленных билетов — на 150%. Однако американские студии не получат никакой выгоды от такого роста посещений, потому что число их фильмов в китайских кинотеатрах всё больше сокращается.

«В этом году в топ-30 включены только пять американских фильмов, а в 2019 году было 11», — указывает Эрик Марти. Для Голливуда это огромная потеря доходов, и уже несколько лет он безуспешно борется за расширение квоты для иностранных фильмов на китайском рынке. Пекин не собирается менять своего решения, и зарубежные продюсеры крайне заинтересованы, чтобы их картина заняла одно из 34 мест для полнометражных работ, львиную долю которых до настоящего времени занимали американцы.

Стратегия президента Си Цзиньпина по превращению Китая в «современную во всех отношениях социалистическую страну» показывает, каким важным считает Коммунистическая партия «седьмое искусство». Французская газета сообщает, что представленный в ноябре пятилетний план направлен на то, чтобы к 2035 году сделать из КНР «сильную кинематографическую державу».

Среди поставленных задач — представить китайские фильмы на крупнейших фестивалях, а также выпустить за пять ближайших лет 50 прибыльных фильмов, из которых 10 должны стать успешными как по кассовым сборам, так и по посещаемости. При этом, отмечает автор статьи, Пекин забывает, что жюри крупных фестивалей не находится в его подчинении, а признания зрителей нельзя добиться указом.

Принимая во внимание то, что в 2021 году лишь 34 фильма смогут по кассовым сборам преодолеть отметку в 100 млн юаней (€13,8 млн), перед китайской киноиндустрией стоит амбициозная задача. Для её достижения правительство решило открыть больше кинотеатров: к 2025 году их число увеличится с 77 тыс. до 100 тыс., в том числе в маленьких деревнях.

Для руководителей страны главным является содержание фильмов, подчёркивает французская газета: неслучайно с 2018 года этот сектор контролирует напрямую отдел пропаганды. В Гонконге власти с октября усилили цензуру в кинематографе, и теперь нарушителю закона о национальной безопасности грозит до трёх лет тюрьмы.

В Китае неукоснительно соблюдают ограничения в отношении запрещённых актёров и режиссёров, попавших в чёрный список. Так, чтобы не выдавать прокатное удостоверение фильму Disney «Шан-Чи и легенда десяти колец», в соцсетях удачно «обнаружили» интервью главного актёра Симу Лю от 2017 года. В нём он вспоминал о том, как его родители жили в Китае, где люди «умирали от голода», а также назвал Китай «страной третьего мира».

Ещё в 2014 году Си Цзиньпин провозгласил, что необходимо создавать качественные литературные и кинематографические произведения, «чтобы научить людей, что правильно, хорошо и красиво, а что ложно, плохо и уродливо, что стоит восхищения, а что должно порицаться». Пятилетний план идёт дальше и уточняет, что фильмы должны «прославлять партию, родину, народ и героев», как это делает «Битва при Чосинском водохранилище». Даже если компании выдают сотрудникам билеты на такие фильмы, а владельцы кинотеатров повышают на них цены, добавляет издание.

Отдел пропаганды КНР стремится к тому, чтобы китайское кино передавало образ «дружелюбной, заслуживающей доверия и уважаемой за границей» страны, однако многие иностранные наблюдатели видят в этом парадокс, пишет в заключение Le Monde. Большинство китайских блокбастеров сводятся к патриотическим фильмам или слезливым комедиям — как признала в ноябре газета «Хуаньцю шибао», «влияния нашей кинематографической культуры в мире пока недостаточно».