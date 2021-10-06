Times: не Бонд и не Marvel — самый кассовый новый фильм рассказывает о победе китайцев над американцами

Новый китайский военно-патриотический фильм «Битва при Чосинском водохранилище» по кассовым сборам за прошедшие дни обошёл последнего «Джеймса Бонда» и марвеловского «Веном-2», пишет The Times. Как отмечает издание, картина посвящена одной из «редких побед» китайских сил над американцами и их союзниками во время Корейской войны.

Самый кассовый за последнее время новый фильм в мире не рассказывает о приключениях Джеймса Бонда или супергероев вселенной Marvel — он повествует о битве времён Корейской войны, в которой китайские войска одержали «редкую победу над Америкой», пишет The Times.

«Трёхчасовая сага» производства КНР под названием «Битва при Чосинском водохранилище» посвящена 17-дневному противостоянию между китайскими народными добровольцами и силами ООН во главе с американцами. За один выходной в Китае картина собрала более $203 млн, ощутимо обогнав новый фильм бондианы «Не время умирать», выручка от билетов на который на международных рынках составила $119 млн, и марвеловский «Веном -2» с $90,1 млн в Северной Америке.

Главные роли в китайской картине сыграли актёр У Цзин, также известный как Джеки Ву и знаменитый по своим работам в военных фильмах, включая «Войну волков», и популярный музыкальный исполнитель Джексон И. Как рассказал журналистам продюсер картины Юй Дун, работа над сценарием «Битвы при Чосинском водохранилище» заняла пять лет, 200 дней ушло на съёмки, в которых была задействована съёмочная группа численностью 7 тыс. человек, а также массовка в ещё 70 тыс.

«По масштабам работы над фильмом и инвестициям мы спокойно можем назваться равными топовым голливудским картинам. Всё благодаря смелости китайских кинорежиссёров и в ещё большей степени — огромной уверенности в китайском кинорынке», — прокомментировал У Цзин. «Он заявил, что блокбастер, который изображает убийство американцев, — «фильм, воспевающий жизнь, история молодых бойцов, которые готовы рискнуть всем, чтобы защитить наши дома и защитить нашу страну». В Китае эту войну называют «войной сопротивления американской агрессии и оказания помощи корейскому народу», — отмечает издание.

Как обращает внимание The Times, картину активно поддерживают китайские власти. В одной из своих статей государственная газета People’s Daily («Жэньминь Жибао») написала, как фильм повествует о китайских «солдатах, которые, несмотря на жуткий холод и превосходство врага в вооружениях, сумели отстоять свои позиции» в период Корейской войны 1950—1953 годов. Кроме того, китайское издание привело слова неизвестного зрителя, который якобы ушёл из кинотеатра «с ощущением того, что китайский народ не боится и никогда не боялся США».

«Фильм демонстрирует пламенный патриотизм народной армии, показывает её несравнимую преданность партии и народу и красочно описывает дух движения за противостояние США и оказание помощи Северной Корее», — цитирует The Times китайскую газету.

Как обращает внимание британское издание, «Битва при Чосинском водохранилище» вышла на фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном. В последние недели на китайском телевидении в прайм-тайм показывают многочисленные антиамериканские фильмы, идёт работа над новыми картинами в этом направлении.

Примечательно, что популярный китайский сайт Deep Focus, занимающийся критическими обзорами кинофильмов, заявил, что новый блокбастер не сумел как следует изобразить саму битву и передать её историческое значение. Критики, редко решающиеся выступить против Пекина, не оценили спецэффекты и видеомонтаж, а также назвали персонажей, особенно американских генералов и солдат, однобокими. Сайт намекнул, что успех картины в прокате может быть организован правительственными усилиями, поскольку нередко в «интересах страны» сотрудников государственных компаний и учреждений централизованно отправляют на просмотры тех или иных фильмов.

Впрочем, по информации The Times, критическую статью на Deep Focus уже удалили, а аккаунт группы в мессенджере WeChat оказался заблокирован.

Официальная газета Народно-освободительной армии Китая осудила всех, кто критикует новую картину. По мнению издания, люди, сомневающиеся в победе Китая, «снова попадаются в ловушку страха и преклонения перед США».