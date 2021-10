Times: выход нового фильма о Бонде вызвал дискуссии о расе и поле следующего агента 007

Несмотря на многочисленные дискуссии после выхода новой серии бондианы, нашему обществу вовсе не нужно, чтобы Джеймс Бонд становился темнокожим или женщиной, пишет Тревор Филлипс в статье для The Times. По его мнению, этот персонаж отражает реалии своего времени — а наши современники, которые хотят активно бороться за свои или чужие права, должны создавать собственных героев и демонстрировать собственные впечатляющие достижения, чтобы даже «доминирующим белым мужчинам из высшего общества» пришлось это признать.

Нам не нужно, чтобы Джеймс Бонд был чёрным или превращался в женщину, пишет Тревор Филлипс на страницах The Times. Конечно, это вымышленный персонаж. Но очень знаменательно, что Ян Флеминг задумал образ этого шпиона в последние дни империи, сделав его наследником таких «джентльменов-авантюристов» из популярных ранее детективных произведений, как Шерлок Холмс, Ричард Хэнни или Бульдог Драммонд, подчёркивается в статье.



Но франшиза фильма уже давно переросла изначальный план Флеминга, поясняет автор: «Бонд стал самым сложным палимпсестом в истории — рукописью, на которую снова и снова накладываются свежие записи, оставляя видимыми следы оригинального рисунка». В то же время во всех сериях ясно проглядывает первоначально задуманный облик Бонда — учтивый, остроумный, соблазнительный и «в разной степени убийственный», — пишет The Times.



Отчасти поэтому франшиза и работает так успешно: «Она предлагает разноцветное зеркало нашего меняющегося времени», — считает автор. Вместе с тем, по его мнению, это довольно нетривиальный вопрос, который может служить толчком для «более глубоких и тревожных» дебатов о том, действительно ли в современном мире имеет значение наш пол и раса? Или же это поверхностные характеристики, от которых «мы можем отказаться, не изменив того, кем мы являемся»?



Является ли Бонд по своей сути уникальным человеком — или он просто продукт своего времени и своего прошлого? «Если вы верите, что этот персонаж может воплотить представитель любой расы, пола или комплекции — то вы, вероятно, поверите, что в реальной жизни люди взаимозаменяемы; вы, вероятно, будете утверждать, что единственное, что отличает мужчин и женщин или заставляет цветных людей вести себя не так, как белые, — это лишь давление сексистского и расистского общества», — отмечается в статье.



Можно считать, что важно лишь то, что находится в нашей голове, а не то, что находится в наших хромосомах. Но с другой стороны, можно верить и в то, что характеристики, которые мы не выбирали при рождении (включая пол и цвет кожи) — но которые мы разделяем с другими, имеют огромное влияние на то, кем мы становимся. И в итоге мы не такие, какие есть на самом деле, только из-за чужих предрассудков, говорится в статье.



Лоуренс Оливье, безусловно, был величайшим актёром своего времени — даже по сравнению с римлянином Росциусом, который, как говорят, по утверждениям Цицерона, мог довести публику до слёз, просто сосчитав до десяти. В качестве примера можно вспомнить о его нашумевшей роли в постановке «Отелло» для Национального театра, отмечает автор: «Никого из нас особенно не беспокоила тогда мысль о том, что белый мужчина изображает чернокожего. Просто «Отелло», созданный Оливье, был настолько диковинным, особенно в сравнении со зловещим образом Яго в исполнении Фрэнка Финли, что никто из нас не мог даже представить себе, на примере кого его можно было бы смоделировать».



«Оливье не был расистом; он просто выглядел нелепо», — подчёркивается в статье. Кроме того, вряд ли очень много темнокожих актёров сейчас захотят изобразить «умеренно психотического бандита» периода последних дней империи, равно как и довольно мало женщин разделят точку зрения Бонда о том, что заниматься сексом с симпатичными незнакомцами — это хорошо, полагает автор.



По его мнению, более прогрессивному поколению лучше было бы создать свою новую историю с участием персонажей нашего времени, а не пытаться принуждать новых людей натягивать старый смокинг агента 007. Те, кто хочет, чтобы новый Бонд, уничтожающий злодеев, приобрёл иной облик в исполнении представителя другой расы, думают, что они борются за равенство и разнообразие — но это совсем не так, уверен автор.



Он считает, что такой подход, напротив, будет демонстрировать всем тем, кто находится сейчас «на обочине обществ», что причина их неудач в том, что на самом деле они просто недостаточно старались, чтобы быть похожими на Бонда и всех тех, кто добился успеха. Это подобно убеждению, что в ответ на мужское насилие женщины первыми обязаны изменить своё поведение либо вообще даже перестать быть женщинами, говорится в статье.



Но ведь люди могут иметь самую разную физическую форму, внешность, размеры, цвет кожи и склонности — и нам надо всем этим дорожить, подчёркивает автор: «Конечно, некоторые из нас могут не так хорошо бить людей по лицу или топить их в ванне, но у нас есть свои способы добиться результатов». По его мнению, оптимальным ответом на «доминирование белых мужчин из высшего общества» должны стать не попытки уничтожить их как класс — а напротив, предложение и показ чего-то иного и лучшего, что им придётся признать превосходящим их собственные достижения, заключает The Times.