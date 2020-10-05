CNBC: из-за коронавируса премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на весну 2021 года

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» вновь перенесли из-за коронавируса, теперь лента выйдет в мировой прокат только в апреле 2021 года, пишет CNBC. Как отмечает телеканал, это стало очередным ударом по кинотеатрам, которые оказались в тяжёлом положении из-за пандемии и введения режима самоизоляции.
Выход в прокат 25-ого по счёту фильма о самом известном британском шпионе Джеймсе Бонде «Не время умирать», ставшего первой голливудской картиной, выход которой был перенесён в связи со вспышкой коронавируса, вновь откладывается — на этот раз на 2021 год, сообщает CNBC.
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Как отмечается на сайте телеканала, решение о переносе даты выхода фильма было принято, после того как блокбастер «Довод» концерна Warner Bros. скромно показал себя в американском прокате, несмотря на то что за рубежом зрители активно возвращались в кинотеатры после их открытия. Тем не менее решение было принято на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом как в Соединённых Штатах, так и в странах Европы.
Это стало очередным ударом по кинотеатрам, которые были вынуждены бороться за выживание, после того как было принято решение об их закрытии в связи с эпидемией коронавируса и введением режима самоизоляции. Так, большинство кинотеатров по всему миру вновь открыли свои двери для посетителей только в августе.
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