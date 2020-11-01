CNN: Шон Коннери — выдающийся джентльмен, который превратил Бонда в мировой феномен

Вчера в возрасте 90 лет ушёл из жизни известный британский актёр Шон Коннери. За свою многолетнюю карьеру он сыграл множество заметных ролей. В том числе он первым воплотил на экране образ агента 007 и благодаря своей харизме способствовал популярности этого персонажа, сообщает CNN.

ДЕВУШКА: Мистер?

ДЖЕЙМС БОНД: Бонд. Джеймс Бонд.

Шон Коннери стал первым, кто произнёс эту ныне знаменитую фразу и превратил имя Джеймса Бонда в общемировой феномен.

Гордившийся своим шотландским происхождением Шон Коннери родился в 1930 году в Эдинбурге. В 13 лет он бросил школу, а в 1947-ом поступил на службу в Королевский флот, но был отправлен в отставку из-за проблем со здоровьем. После этого он работал моделью, бодибилдером и появлялся в мюзикле «Юг Тихого океана».

ШОН КОННЕРИ, актёр: Я участвовал в постановке «Юга Тихого океана» в лондонском театре. Я пел в хоре и никогда всерьёз не рассматривал карьеру актёра. Это были два вечерних часа, которые я проводил в своё удовольствие.

Но именно актёром он и стал. У Коннери было полно работы в 1950-х: он получал роли на телевидении и на большом экране. В 1961 году он познакомился с продюсером Альбертом Кабби Брокколи, который искал исполнителя на роль секретного агента в предстоящем шпионском фильме «Доктор Ноу». Роль таинственного красивого обольстительного Джеймса Бонда превратила Шона Коннери из обычного актёра в настоящую кинозвезду. Произнесённым им знаменитые остроты стали одной из отличительных черт агента 007.

ДЕВУШКА: Вы не ошиблись комнатой, мистер Бонд?

ДЖЕЙМС БОНД: С моей точки зрения, нет.

За свою карьеру Коннери снялся в семи фильмах о Бонде. Последним стал «Никогда не говори «никогда» 1983 года. В 1992-ом он объяснил, почему покинул эту серию.

ШОН КОННЕРИ: Я понял, что она (роль Бонда - ИноТВ) поглощала меня. Что бы человек ни делал, невозможно было сместить этот баланс популярности…

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Уступая в популярности фильмам о Бонде, «Неприкасаемые» имели большое значение для

Коннери.

ДЖИМ МЭЛОУН: Он отправляет одного из ваших людей в госпиталь, вы отправляете одного из его людей в морг. Так поступают в Чикаго!

Роль непреклонного чикагского полицейского принесла ему «Оскар» в 1988 году. И вскоре в возрасте 58 лет карьера Коннери пережила возрождение.

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Благодаря «Индиане Джонсу и последнему крестовому походу» он снова вернулся в жанр боевиков. Затем последовали главные роли в «Охоте за «Красным октябрём», «Скале» и «Западне».

В 1999 году в Центре Кеннеди президент США Билл Клинтон наградил Коннери, отметив его профессиональные достижения. В следующем году королева Елизавета II посвятила его в рыцари. После этого Коннери в основном держался в тени. Он поддержал независимость Шотландии и в 2003-ом снялся в своём последнем фильме – «Лига выдающихся джентльменов». Подходящее название для завершения звёздной карьеры этого выдающегося джентльмена.

ШОН КОННЕРИ: Это (съёмка в фильмах. - ИноТВ) считается фантастикой для большинства, для почти всех людей. И возможность отправиться туда я все считал увлекательным путешествием.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 31 октября 2020 года.