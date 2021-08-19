Times: «наследство — это довольно неприятно» — звезда фильмов о Бонде не намерен оставлять состояние детям
Джеймс Бонд известен тем, что тратит свои деньги на коктейли и казино, однако актёр, исполняющий его роль, заявил, что предпочёл бы «избавиться» от своих денег, чем отдать их собственным детям, пишет The Times. Как передаёт газета, Дэниел Крейг, состояние которого оценивается в £116 млн, считает, что был бы рад скорее потратить эти деньги или пожертвовать на благие цели.
Как напомнил Крейг в недавнем интервью британским СМИ, американский промышленник шотландского происхождения и один из богатейших людей в истории Эндрю Карнеги перед своей смертью в 1919 году отдал сумму, эквивалентную сегодня нескольким миллиардам долларов, на благотворительность. «Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Я думаю, что наследство — это довольно неприятно. Моя философия такова: избавься от него или отдай его, прежде чем уйдешь», — пояснил актёр.
Как сообщает газета, у Крейга есть две дочери — Элла в возрасте около 20 лет от его предыдущего брака с Фионой Лаудон и двухлетняя дочь от второй жены Рэйчел Вайс. У 51-летней Вайс также есть 15-летний сын Генри от режиссёра Даррена Аронофски. Крейг и Вайс редко говорят о своих детях публично и не раскрывают имени своей дочери. По словам артиста, конфиденциальность «чрезвычайно важна» для него.
При этом Крейг не первая звезда, объявившая, что не оставит состояние детям, замечает издание. К примеру, Элтон Джон, имеющий двух сыновей от Дэвида Ферниша, заявил, что хочет оставить своих детей в «хорошем финансовом положении», но не с «серебряной ложкой во рту». Основатель Microsoft Билл Гейтс ранее также объявил, что отдаст троим детям лишь «ничтожную часть» своего состояния, оцениваемого в $130 млрд.
Как передаёт газета, интервью Крейга было частью рекламной кампании нового фильма, в котором актёр в последний раз предстанет в образе агента 007. 53-летний артист признался, что эта роль нанесла ему тяжёлый физический урон. «Сегодня я все ещё делаю столько трюков, сколько могу, потому что мне нравится эта физическая сторона. Но я стал старше и, надеюсь, немного мудрее. Я уже не оправляюсь так быстро, как раньше», — рассказал исполнитель роли Бонда.