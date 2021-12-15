CGTN: Путин и Си договорились защищать национальное достоинство и общие интересы России и Китая

Во время виртуальной встречи 15 декабря глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин договорились продолжить развивать сотрудничество между странами и поддерживать друг друга в защите общих интересов, передаёт CGTN. Лидеры назвали российско-китайские отношения «образцом сотрудничества в XXI веке».
В ходе своей виртуальной встречи председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин пообещали продолжить развивать отношения между своими странами, сообщает CGTN.
Китайский лидер обратил внимание на близкое взаимодействие между КНР и Россией в различных сферах и и поддержал слова Путина, назвав отношения между двумя странами «образцом сотрудничества в XXI веке». Также Си высоко оценил поддержку России в защите главных национальных интересов Китая и противостоянии попыткам посеять разногласия между Пекином и Москвой.
Кроме того, глава КНР напомнил, что в этом году Россия и Китай отмечают 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и решили продлить соглашение ещё на пять лет. По словам Си Цзиньпина, две страны будут и дальше решительно поддерживать друг друга в защите национального достоинства и общих интересов.
Китайский лидер выразил готовность работать вместе с президентом Путиным над новыми проектами двустороннего сотрудничества во всех областях на основе достижений, которые Россия и Китай сделали в этом году.
Говоря о торговле между двумя странами, Си указал на её огромные политические преимущества и потенциал. За три квартала 2021 года товарооборот России и Китая впервые превысил $100 млрд. По мнению Си, объёмы двусторонней торговли за весь уходящий год могут побить рекорд.
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