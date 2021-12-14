Исламисты вернутся, а Москва и Пекин «перейдут к активным действиям»: Le Figaro — о стратегических последствиях ухода США из Афганистана

«Новый порядок», который формируется в Афганистане после ухода из страны американских войск, сильно тревожит союзников Вашингтона, пишет Le Figaro. Как полагает журналист издания, потеря сдерживающего фактора, который обеспечивали американцы, уже привела к возрождению исламистских группировок, а оставшийся после Вашингтона вакуум начинают заполнять другие державы, включая Россию и Китай.

Двадцатилетняя кампания Вашингтона в Афганистане, увенчавшаяся в августе «хаотичным» выводом войск, осталась позади — и теперь в регионе «вырисовывается новый порядок», пишет французская Le Figaro.

Как подчёркивает обозреватель издания, уход американцев из Афганистана в политическом плане подтвердил, что курс на смещение стратегических приоритетов США в Индо-Тихоокеанский регион поддерживают обе главные партии страны, а в военном — опроверг так называемую «доктрину Пауэлла», согласно которой Америка может благодаря своему технологическому превосходству одерживать победы с нулевыми потерями в живой силе. «Это фиаско представляет собой просто грандиозную перемену для США, поскольку оно выявило, насколько на самом деле бессильны вооружённые силы. Но в целом посрамлены были и американские представления о демократии, правах человека и фундаментальных ценностях», — поведал в интервью Le Figaro американский писатель и эксперт по Афганистану Майкл Бэрри.

Помимо прочего, вывод войск с афганской территории стал началом «конца глобального присутствия США» — и главных союзников Вашингтона это сильно тревожит, говорится в материале Le Figaro. По мнению журналиста газеты, одним из самых долгосрочных последствий ухода американцев станет «эрозия сдерживающего фактора», который они раньше обеспечивали, и в обещаниях Америки ныне «сомневаются на всех континентах». «Станут ли США защищать Тайвань или Прибалтику, если они будут атакованы? Придут ли при необходимости на помощь своим союзникам на Ближнем Востоке и в восточном Средиземноморье?», — пишет автор.

А тем временем отбытие американцев развязал руки исламистам: Афганистан уже успел снова стать базой для экстремистских группировок, откуда «Аль-Каида»* и ИГ** могут распространять своё влияние не только в регионе, но и во всём мире, продолжает обозреватель Le Figaro. Как поясняет журналист, талибы*** несмотря на все свои увещевания так и не разорвали связи с «Аль-Каидой», а значит она — наряду с другими исламистскими группировками — сможет с афганской территории влиять и на Южную Африку, и на Сахель, и на Среднюю Азию. «Хотя американские лидеры считают иначе, Афганистан имеет далеко не вторичное символическое значение для мирового исламизма. Всё совсем наоборот, завершение кампании в этой стране воспринимают как большую победу», — заявил в беседе с автором Майкл Бэрри. А пока Афганистан снова становится «прибежищем для исламистов», США уже не имеют возможности так же тщательно наблюдать за ситуацией в стране, как раньше — тем паче, что средства, которые когда-то вкладывались в борьбу с терроризмом, отныне идут на борьбу с Китаем, пишет журналист.

Соседние державы, которым достался «в наследство» афганский кризис, пока ведут себя осторожно и играют с Афганистаном в «горячую картошку», и всё же они уже начали извлекать из ухода американцев выгоду для себя, констатирует обозреватель Le Figaro. Как полагает журналист, первой проявила себя Россия, которая «заполняет оставшийся после американцев вакуум, представляя себя гарантом стабильности в Средней Азии» и стремясь установить контроль над регионом для сдерживания исходящих от Афганистана миграционных и террористических рисков, одновременно усиливая своё военное и стратегическое влияние в ближнем зарубежье. «Пешки двигает» и Пекин, который активно налаживает контакт с талибами; КНР здесь руководят и геополитические, и экономические интересы. «Джо Байден оправдывал уход из Афганистана тем, что нам необходимо активнее противодействовать Китаю. Но получилось, что к тому же Китаю и швырнул в объятия Афганистан! На наших глазах в этой стране при поддержке Пакистана и с благословления Китая и России устанавливается тотальная идеологическая диктатура», — сокрушался в интервью Le Figaro Майкл Бэрри.

В целом же уход американцев из Афганистана сопровождается их исчезновением и с Ближнего Востока, которое противники Вашингтона трактуют как ослабевание Запада — и реагировать на это ослабевание региональные державы будут переходом к более жёсткой и решительной внешней политике, предупреждает обозреватель Le Figaro. «Не исключено, что именно уход из Афганистана подтолкнул Россию к тому, чтобы угрожать Украине военным вторжением, а Иран — к тому чтобы ускорить свою ядерную программу, открыто насмехаясь над участниками международных переговоров», — отметил в беседе с журналистом анонимный западный дипломат. «Так приведёт ли возникшая из-за ухода из Афганистана убеждённость в слабости и отчуждённости США в ближайшие недели к тому, что Россия начнёт новое вторжение на Украину? И сподвигнет ли она Китай напасть на Тайвань?», — в заключение вопрошает автор.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.