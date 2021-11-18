NBC: «было немного, а теперь не осталось вообще ничего» — приход талибов принёс Афганистану голод

Половине населения Афганистана грозит голодная смерть, передаёт NBC News. Как сообщает корреспондент канала, после прихода к власти талибов* многим жителям страны стало негде работать и у них просто нет денег на еду. По данным NBC, тяжелое положение толкает некоторые семьи на радикальные шаги: чтобы хоть как-то прокормить других членов семьи, отцам приходится выдавать малолетних дочерей замуж ради приданого.

В городе Герат медсестра в одной из клиник под управлением организации «Врачи без границ» меряет обхват руки маленькой Фарзаны. Красный цвет на мерной ленте означает, что ребёнок страдает от тяжелого недоедания — а у Фарзаны замер показывает почти самое начало шкалы. Ей восемь месяцев, но весит она всего шесть с половиной фунтов (2,9 килограмма. — ИноТВ).

После вывода из Афганистана американских войск к власти в стране пришло движение «Талибан»* и экономическая помощь из-за границы поступать перестала. В результате люди начали голодать: число пациентов в этой клинике по сравнению с прошлым годом выросло на 70 процентов.

Мать Али Умара сама недоедала, поэтому после рождения у мальчика не хватало сил на кормление.

МАТЬ: После прихода талибов ситуация ухудшилась. У нас и так было немного, а теперь не осталось вообще ничего.

Детей здесь откармливают специальными обогащёнными смесями.

Еды в этом древнем городе хватает — вот только денег на то, чтобы её купить, у самых бедных жителей нет. Такая ситуация сложилась в том числе в этом районе, где, по словам местных старейшин, после прихода к власти талибов пропали все рабочие места. А местный подённый рабочий Мурад Кан поделился с нами шокирующим признанием. «Оглянитесь, видите её? Иди сюда! — говорит он. — Именем Бога вас спрашиваю, ей разве пора замуж, доросла? Нет! А я её выдал». Его дочери Беназир восемь лет, и её в обмен на деньги выдали другой семье, чтобы один из их сыновей женился на ней, когда она достигнет половой зрелости.

РИЧАРД ЭНДЖЕЛ, зарубежный корреспондент NBC News: Ты понимаешь, о чём мы говорим?

Беназир не даёт ответа, но, судя по её виду, ей хочется провалиться под землю.

Приданое за Беназир ещё не выплачено. Семьи сошлись на сумме две тысячи долларов; как только деньги будут выплачены, её заберут.

Семья Беназир выживает за счёт попрошайничества. Хлеб они пекут на кострах, сжигая мусор, — на дрова денег не хватает.

Беназир и её лучшая подруга Салиха идут за водой — им разрешают наполнять бидоны в местной мечети. Девочки вместе идут домой; на ногах Беназир — только рваные носки и больше ничего.

Салиху тоже выдали замуж. Ей семь лет. Отец Салихи говорит, что понимает, что она для подобного слишком маленькая, но ему пришлось делать ужасный выбор — либо брать приданое сейчас, либо потом наблюдать, как на его глазах умирает от голода вся его семья.

МУЖЧИНА: Мне пришлось так поступить. Мне пять человек надо кормить, одним пришлось пожертвовать.

Беназир и Салиха сидят рядом со своими домами отдельно от остальных: другие девочки, которые, как здесь делают многие, красят волосы хной в рыжий цвет, держатся поодаль — быть может, потому, что боятся вскоре тоже стать «невестами с голоду».

РИЧАРД ЭНДЖЕЛ: По данным гуманитарных организаций, с риском голодной смерти сейчас столкнулись более половины всех афганских жителей. При этом талибы не забирают всю еду себе и не мешают поступлению гуманитарной помощи, и призывают США и другие страны разблокировать афганские средства, замороженные на зарубежных счетах после захвата ими власти в стране.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2021 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.