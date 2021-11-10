Британский генерал: ещё рано говорить о поражении Запада в Афганистане

На встрече с парламентариями начальник штаба обороны британской армии генерал Ник Картер заявил, что в новом «Талибане»* есть много сторонников умеренного курса, которые хотели бы управлять страной «более современным образом», пишет The Independent. Генерал настаивает, что ещё рано говорить о поражении Запада в Афганистане и не исключает, что в будущем страна превратится в популярное туристическое направление.

Как заявил начальник штаба обороны британской армии генерал Ник Картер на заседании оборонного комитета палаты общин, пока ещё слишком рано утверждать,что Запад потерпел поражение в Афганистане, сообщает The Independent. Как полагает генерал, новые лидеры «Талибана»* отличаются от своих предшественников, поэтому ближайшее будущее страны может оказаться не таким мрачным, как предполагают многие.

В ходе своего последнего выступления перед парламентариями Картер, который в скором времени должен уйти в отставку, отметил: «Талибан 2.0» отличается. В «Талибане 2.0» много людей, которые хотели бы управлять страной более современным образом». По мнению генерала, если сторонники умеренного курса закрепят за собой власть, «нет оснований полагать, что за следующие пять лет Афганистан не превратится в более инклюзивную страну, чем та, которой бы он был при других обстоятельствах».

Как обращает внимание The Independent, в тот же день, когда Картер выступал в парламенте, были опубликованы кадры, как талибы везут грузовики с повешенными мужчинами в Лашкаргахе, когда-то служившем базой британских операций в Афганистане. Также появляются новые сообщения об убийствах женщин-правозащитниц. Есть данные об арестах и убийствах противников нового режима.

Парламентарии попросили Картера прокомментировать его предыдущее высказывание, которым он поделилися с журналистами сразу после захвата Кабула. Тогда генерал заявил, что талибы — просто «деревенские мальчишки с моральным уставом». Как объяснил Картер, он лишь цитировал слова бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. Члены оборонного комитета, в свою очередь, провели параллель с войной во Вьетнаме, в которой одержала победу «другая группка деревенских мальчишек».

Как полагает Картер, в будущем, как и Вьетнам, Афганистан может превратиться в туристическую страну. Правда, на вопрос о том, поехал ли бы один из членов комитета Марк Франсуа в отпуск во Вьетнам, парламентарий ответил, что предпочёл бы Лас-Вегас.

Кроме того, Картеру припомнили и то, как после захвата Кабула он заявлял, что талибы не враги. Картер объяснил: «Я сказал так потому, что на тот момент у меня было 1000 военных в стране и к тому же мы пытались эвакуировать, как потом выяснилось, 15 тысяч афганцев. Так что в тот момент я не то чтобы горел желанием критиковать людей, которые запросто могли бы мне очень усложнить жизнь в Афганистане».

В ответ на утверждения ряда парламентариев, что в реальности США, Великобритания и НАТО потерпели поражение, а «Талибан» победил, генерал возразил: «Я считаю, ещё слишком рано говорить о поражении. Победу следует измерять результатами, а не какими-то большими военными выходками… Думаю, если взглянуть на Афганистан 20 лет назад, а затем посмотреть, что будет через 20 лет в будущем, мы увидим, что это будет совсем другая страна. Так что, мне кажется, ещё слишком рано утверждать, что это поражение».

Как настаивает Картер, откат произошёл по политическим, а не военным причинам. «Я очень горжусь тем, чего достигли наши вооружённые силы на поле боя. Над ними ни разу не сумел одержать верх очень хитрый, жестокий и изобретательный противник», — считает генерал.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.