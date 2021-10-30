Секретные материалы — Wall Street Journal о несбывшихся прогнозах и провале американской разведки в Афганистане

Ведущие спецслужбы США не смогли предсказать, что вывод американских войск приведёт к стремительному падению афганского правительства. Ни одно из агентств не предполагало, что наступление «Талибана»* на Кабул окажется настолько быстрым, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на обширное исследование секретных материалов.

Ведущие спецслужбы США не смогли предсказать быстрый захват Афганистана талибами до окончательного вывода американских войск. Вместо этого они давали разрозненные оценки стойкости афганских вооружённых сил и правительства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на оказавшийся в его доступе обширный обзор секретных материалов.

Речь идёт о почти двух десятках ранее не публиковавшихся документах, составленных четырьмя агентствами: ЦРУ, Разведывательным управлением Минобороны (РУМО), Управлением директора Национальной разведки и профильным отделом Госдепартамента. В этих отчётах отмечались военные успехи «Талибана»* с весны прошлого года и прогнозировалось, что группировка продолжит укреплять свои позиции, а поддерживаемое США правительство в Кабуле вряд ли выживет без американской поддержки.

Однако авторы аналитических материалов предлагали противоречивую информацию о том, как долго смогут продержаться афганское правительство и военные. Более того, как выяснилось впоследствии, ни одно из агентств не предвидело «молниеносного захвата» боевиками афганской столицы к 15 августа, когда там всё ещё оставались американские войска.

Например, через месяц после того, как президент Байден объявил о полном уходе американцев из среднеазиатской страны, ЦРУ опубликовало документ с предупреждением о крахе афганского правительства во главе с президентом Ашрафом Гани. Но авторы отчёта утверждали, что это произойдёт только к концу года. Более того, вскоре агентство опубликовало ещё одно исследование под названием «Афганистан: оценка перспектив полного захвата власти талибами в течение двух лет».

В то же время в отчёте РУМО от 4 июня говорилось, что «Талибан» будет проводить поэтапную стратегию по изоляции сельских районов от Кабула в течение следующих 12 месяцев. Более того, в «Исполнительном меморандуме» от 7 июля ведомство настаивало, что афганское правительство сохранит контроль над столицей.

Недочёты разведки стали причиной политических неудач, которые привели к беспорядочной массовой эвакуации гражданского населения в последние смертоносные недели 20-летней войны США в Афганистане. Этот затяжной конфликт, по некоторым оценкам, обошёлся стране более чем в $2 трлн, отмечает издание.

«Все они (разведслужбы. — ИноТВ) были правы в том, что ситуация будет ухудшаться»,— сказал The Wall Street Journal высокопоставленный чиновник администрации, признав, что агентства рисовали «путаную картину» происходящего. «Они не оракулы», — добавил он, оправдывая допущенные ведомствами ошибки.

Предположения о том, что афганские силы безопасности и правительство смогут продержаться какое-то время, занимали центральное место в планах администрации Байдена. Они предполагали, что американское посольство продолжит предоставлять визы и оказывать другую поддержку региональным союзникам через несколько недель и даже месяцев после быстрого ухода американских войск.

Когда правительство Гани рухнуло, американской армии, большая часть которой покинула Афганистан к августу, пришлось менять курс и отправить тысячи солдат для эвакуации посольства. В последовавшей за этим спешке в результате взрыва террориста-смертника и других актов насилия погибли десятки афганцев и 13 военнослужащих США. Кроме того, десятки тысяч афганских союзников и около 200 американцев оказались брошены, напоминает The Wall Street Journal.

Байден пообещал, что США уйдут из Афганистана ещё во время президентских выборов. И, по словам информированных источников издания, противоречивые отчёты разведслужб едва ли повлияли бы на решение главы Белого дома.

Старший научный сотрудник «ястребиного» вашингтонского Фонда защиты демократий Билл Роджио в интервью The Wall Street Journal высказал мнение, что спецслужбы и политики несут ответственность за то, что они оказались застигнутыми врасплох «ошеломительным успехом» талибов на поле боя. По его словам, аналитики из нескольких агентств, с которыми он контактировал, предвидели быстрый захват власти исламистами, «но по какой-то причине эта информация не добралась до самого верха».