Hill: США пропустят переговоры по Афганистану в Москве по «логистическим причинам»

В США заявили, что не будут участвовать в переговорах по Афганистану, которые пройдут в Москве на этой неделе, пишет The Hill со ссылкой на Госдеп. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве объяснили отказ от участия в этом мероприятии логистическими причинами.

Госдепартамент США заявил, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах по Афганистану, которые Россия проводит на этой неделе, пишет The Hill. Как отмечает издание, американская сторона при этом обосновала своё решение логистическими причинами.



«Мы не будем участвовать в московских переговорах. «Тройка плюс» — эффективный и конструктивный форум. Мы с нетерпением ждём возможности участвовать в этом форуме в будущем, но на этой неделе мы не сможем принять в нём участие», — заявил представитель Госдепа Нед Прайс.



Прайс, однако, не стал подробно рассказывать о том, какие логистические проблемы мешают участию США.



В марте Россия организовала встречу, на которой присутствовали представители США, Китая, Афганистана и Пакистана, чтобы обсудить афганскую тему на фоне приближавшегося вывода американских войск из этой страны, который завершился в конце августа.



Как сообщается, Россия пригласила членов движения «Талибан»* на переговоры в Москве, которые должны состояться в эту среду. Официальные лица не поделились тем, что планируется обсудить в ходе этих переговоров.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.