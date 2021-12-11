Die Welt: Китай обвинил США в использовании демократии как «оружия массового поражения»

Для американцев демократия уже давно стала «оружием массового поражения», которое они использует для вмешательства в другие страны, заявил пресс-секретарь китайского МИДа. По его словам, США организовали так называемый саммит за демократию, чтобы «провести линии идеологических предрассудков», а также вызвать раскол и конфронтацию. Пекин будет «решительно противостоять любым псевдодемократиям», передаёт Die Welt слова дипломата.

Китай высказал жёсткую критику в адрес США в связи с проведением так называемого «саммита за демократию», сообщает Die Welt. «Демократия уже давно стала «оружием массового поражения», которое США используют для вмешательства в другие страны» — заявил пресс-секретарь китайского Министерства иностранных дел.

Американцы организовали саммит для того, чтобы «провести линии идеологических предрассудков, инструментализировать демократию и использовать её как оружие, а также вызвать раскол и конфронтацию», добавил дипломат. По его словам, Пекин будет «решительно противостоять любым псевдодемократиям».

Китай, а также Россия критиковали мероприятие ещё до его проведения, утверждая, что демократический режим в США «провальный» и «коррумпированный». При этом в Поднебесной предложили свою версию «полной демократии народа» в пику американскому саммиту.

Проведение мероприятия было предвыборным обещанием главы Белого дома Джо Байдена, который поставил во главу своей внешней политики борьбу демократий с «автократическими правительствами». Пекин и Москву на саммит не пригласили, а также страну — члена НАТО Турцию и входящую в ЕС Венгрию. При этом назло Китаю на мероприятие позвали Тайвань.

В преддверии саммита Поднебесная обвинила американцев в том, что они снова, как в годы холодной войны, роют «идеологические окопы». В Вашингтоне же заверяют, что никакой холодной войны с Китаем не будет. Однако напряжённость в отношениях двух стран за прошедшие годы продолжает расти, в том числе из-за усилившихся разногласий в сфере торговли, технологической конкуренции и соблюдения прав человека.