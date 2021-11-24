Le Monde: ни Россию, ни Китай США не позвали на свой саммит по демократии
Джо Байден пригласил порядка 110 стран на свой виртуальный саммит по демократии, который пройдёт в декабре. При этом ни Китая, ни России нет в числе приглашённых, а регион Китая, Тайвань, — есть, пишет Le Monde.
Список приглашённых был опубликован на сайте Госдепартамента. Как поясняет автор статьи, хотя США не признают Тайвань отдельным государством, они отмечают, что там установлен демократический режим, в отличие от Китая. Автор статьи напоминает: президент Байден с момента своего избрания не скрывал, что в центре его внешней политики стоит противостояние между демократиями и авторитарными режимами, которые, по его мнению, воплощают в себе Россия и Китай.
Поэтому неудивительно, что главных противников Вашингтона не пригласили на этот форум, отмечает автор статьи. Впрочем, нет там и Турции, которая входит в число союзников Вашингтона по НАТО, но её президента Джо Байден в прошлом называл авторитарным лидером.
Индия, несмотря на критику в адрес её премьер-министра Моди, будет на саммите, тем более что её часто называют «самой большой демократией в мире». Равно как и Пакистан — в списке приглашённых, несмотря на сложные отношения с Вашингтоном.
Со всего Ближнего Востока пригласили только Израиль и Ирак. На саммите не будет никого из традиционных арабских союзников Штатов: Египта, Саудовской Аравии, Иордании, Катара, ОАЭ. Джо Байден пригласил и Бразилию, хотя ею сейчас управляет неоднозначный президент Болносару.
Из европейских стран будет присутствовать Польша, несмотря на постоянные споры с Вашингтоном. Но при этом не будет Венгрии. Из африканских стран пригласили Демократическую Республику Конго, Кению, ЮАР, Нигерию и Нигер.
В последнее время во многих странах, на которые Штаты возлагали надежды, произошёл откат демократии. Речь идёт о Судане, Бирме, Эфиопии, Афганистане. Да и сами Штаты впервые вошли в список стран, где демократии стало меньше, по версии международной межправительственной организации «Институт демократии и содействия выборам». Связано это с изменениями периода правления Трампа, отмечает Le Monde.
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