Le Monde: ни Россию, ни Китай США не позвали на свой саммит по демократии

США планируют провести саммит по демократии в виртуальном формате и позвали принять в нём участие больше сотни стран. Но России и Китая там не будет, хотя регион Китая, Тайвань, в числе приглашённых, пишет Le Monde. Впрочем, по оценке международной организации, и сами Штаты сегодня не так демократичны, как прежде.

Джо Байден пригласил порядка 110 стран на свой виртуальный саммит по демократии, который пройдёт в декабре. При этом ни Китая, ни России нет в числе приглашённых, а регион Китая, Тайвань, — есть, пишет Le Monde.



Список приглашённых был опубликован на сайте Госдепартамента. Как поясняет автор статьи, хотя США не признают Тайвань отдельным государством, они отмечают, что там установлен демократический режим, в отличие от Китая. Автор статьи напоминает: президент Байден с момента своего избрания не скрывал, что в центре его внешней политики стоит противостояние между демократиями и авторитарными режимами, которые, по его мнению, воплощают в себе Россия и Китай.



Поэтому неудивительно, что главных противников Вашингтона не пригласили на этот форум, отмечает автор статьи. Впрочем, нет там и Турции, которая входит в число союзников Вашингтона по НАТО, но её президента Джо Байден в прошлом называл авторитарным лидером.



Индия, несмотря на критику в адрес её премьер-министра Моди, будет на саммите, тем более что её часто называют «самой большой демократией в мире». Равно как и Пакистан — в списке приглашённых, несмотря на сложные отношения с Вашингтоном.



Со всего Ближнего Востока пригласили только Израиль и Ирак. На саммите не будет никого из традиционных арабских союзников Штатов: Египта, Саудовской Аравии, Иордании, Катара, ОАЭ. Джо Байден пригласил и Бразилию, хотя ею сейчас управляет неоднозначный президент Болносару.



Из европейских стран будет присутствовать Польша, несмотря на постоянные споры с Вашингтоном. Но при этом не будет Венгрии. Из африканских стран пригласили Демократическую Республику Конго, Кению, ЮАР, Нигерию и Нигер.



В последнее время во многих странах, на которые Штаты возлагали надежды, произошёл откат демократии. Речь идёт о Судане, Бирме, Эфиопии, Афганистане. Да и сами Штаты впервые вошли в список стран, где демократии стало меньше, по версии международной межправительственной организации «Институт демократии и содействия выборам». Связано это с изменениями периода правления Трампа, отмечает Le Monde.