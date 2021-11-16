New York Times: угрозы насилия становятся обыденностью для американской политики

В последние месяцы сторонники и члены Республиканской партии всё чаще и более открыто говорят о применении насилия как об «оправданном способе» борьбы с демократами. Более того, в США растёт число консерваторов, которые склоняются к идее возможной вооружённой конфронтации с политическими оппонентами, пишет The New York Times.

Угрозы насилия становятся обычным явлением среди значительной части республиканцев. Спустя десять месяцев после штурма Капитолия правые представители партии всё чаще и более открыто заявляют о применении силы как об «оправданном способе» противостояния тем, кто лишает их власти, пишет The New York Times.

Так, в прошлом месяце на консервативном митинге в западном Айдахо молодой человек подошёл к микрофону и риторически поинтересовался: «Когда мы сможем использовать оружие? Сколько выборов они (демократы. — ИноТВ) украдут, прежде чем мы начнём их убивать?». Собравшиеся встретили его слова аплодисментами, а представитель местного законодательного органа, республиканец, позже назвал этот вопрос «справедливым», отмечает издание.

В Вашингтоне агрессивные или угрожающие выражения всё ещё остаются редкостью или даже чем-то неслыханным. Но среди самых ярых консерваторов, которые играют ведущую роль в предвыборных кампаниях и подпитывают партию своей активностью, вера в то, что страна находится на перепутье, для выхода из которого может потребоваться вооружённая конфронтация, больше не является чем-то маргинальным, подчёркивается в статье.

Политическое насилие было частью американской истории с момента основания Соединённых Штатов, часто переплетаясь с вопросом расы и вспыхивая в периоды больших перемен. Только с 1830-го по 1860 год члены конгресса участвовали более чем в 70 драках и дуэлях.

Но историки и те, кто изучает демократию, обращают внимание на важное изменение последнего времени: агрессивные высказывания взяла на вооружение значительная часть одной из партий. По сути, предупреждают они, республиканцы рассматривают угрозу физической расправы как политический инструмент.

Более того, современная ситуация заметно отличается от раздоров и волнений, которые происходили в 1960-е или накануне гражданской войны. Такое мнение в интервью изданию высказал политолог колледжа Помона Омар Вазоу.

«В отличие от большинства событий прошлого сейчас наблюдается межпартийное разногласие относительно легитимности нашей политической системы, — заявил он. — На мой взгляд, элита поддерживает политическое насилие со стороны некоторых группировок Республиканской партии, и этим ситуация отличается от того, что мы наблюдали в 1960-х. В то время политики, начиная с президента, не призывали граждан к насильственному сопротивлению».

Действительно, с самого начала предвыборной кампании до последних моментов президентства политический образ Дональда Трампа был связан с возможностью насилия. Он призывал участников митингов «выбить дурь» из протестующих, хвалил законодателя, который толкнул репортёра, и в недавнем интервью защищал «бунтовщиков», требовавших «повесить Майка Пенса», отмечает The New York Times.

Но, несмотря на определённый уход Трампа из общественного поля и «смертоносное нападение» на Капитолий, участники которого пытались отменить результаты президентских выборов, одобрение силовых действий набирает популярность среди республиканцев. Согласно недавнему опросу, 30% сторонников партии и 40% людей, которые черпают информацию из ультраправых новостных ресурсов, считают, что «истинным патриотам», возможно, придётся прибегнуть к насилию, чтобы «спасти» страну.

Такие взгляды, «обычно выражаемые в воинственных или революционных терминах», часто переплетаются с идеями о притеснении белой расы и религиозным пылом, которые служили мощным источником подпитки для «старой доброй партии» в эпоху Трампа. Наиболее активные сторонники республиканцев всё чаще видят себя участниками «борьбы, а то и своего рода священной войны, за сохранение своих представлений об американской культуре и своего места в обществе».

Примечательно, что с 6 января немногие лидеры Республиканской партии высказались против агрессивных заявлений или действий. На этом фоне риторика и поведение её представителей становится всё более вызывающим. Накануне конгрессмен Пол Госар опубликовал в Twitter отредактированный отрывок из аниме «Атака титанов», на котором он «убивает» коллегу-демократа Александрию Окасио-Кортес и замахивается мечами на Джо Байдена.

По словам политолога Ли Друтмана, между подобными действиями, как в ролике Госара, и крепнущим среди американцев мнением о том, что политика — это борьба между врагами, существует определённая связь. «Когда политических оппонентов или кого-либо ещё начинают обесчеловечивать, применять к ним насилие становится гораздо легче», — заявил он.

«Я с трудом могу представить, что выборы 2024 года пройдут мирно после всего, что произошло сейчас, — добавил он. — Я не вижу, чтобы риторика ослабевала и конфликты утихали. Я действительно думаю, что ситуация вряд ли улучшится, прежде чем ухудшиться».

Госар, в свою очередь, предположил, что его критики оказались «слишком тонкокожими» и не разглядели в видео аллегории на споры об иммиграционной политике. По словам представителей конгрессмена, в ролике он поражал «политического монстра открытых границ», а не Окасио-Кортес или Байдена.

В то же время ничто не свидетельствует о том, что партия заплатила политическую цену за свой всё более агрессивный тон. Даже после того, как на фоне штурма Капитолия корпорации и спонсоры обещали отказать ей в пожертвованиях, республиканцы обошли демократов в сборе средств. И, вопреки ожиданиям, они одержали ряд побед на региональных выборах, обращает внимание The New York Times.

Между тем воинственная риторика «перерастает в реальное насилие». Сотни членов школьных советов и представителей общественного здравоохранения были вынуждены покинуть свои посты, столкнувшись с «волной запугивания». Недавнее расследование Reuters показало, что сотрудники избиркомов в 12 штатах получили около 800 посланий c угрозами.

По данным полиции Капитолия, угрозы в адрес членов конгресса выросли на 107% по сравнению с 2020 годом. Некоторые законодатели уже потратили десятки тысяч долларов на личную охрану.

Президент Фонда управления конгрессом Брэдфорд Фитч призывает законодателей не проводить открытых публичных собраний из соображений безопасности. По его словам, политика стала «слишком грубой и радиоактивной».

«Я не думаю, что сейчас это хорошая идея, — сказал Фитч. — Я надеюсь, что мы доживём до того момента, когда сможем сообщить членам конгресса, что проводить встречи с общественностью безопасно».

По словам The New York Times, даже на собраниях правых единомышленников существует общее мнение, что политическая конфронтация может перерасти в насилие. На митинге в Вирджинии в поддержку консервативных сторонников кандидата в губернаторы Гленна Янгкина призывы взяться за оружие стали раздаваться сразу после вступительной молитвы.

Один из выступающих Джошуа Пратт предупредил о надвигающейся угрозе «коммунистического атеизма». «Отец Небесный, мы предстаём перед тобой сегодня вечером, — сказал он. — Твои дети ведут войну, и нам нужна твоя помощь».