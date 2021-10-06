Insider: «за бортом» — впервые за 25 лет Tрамп не вошёл в список богатых людей Америки

Влиятельный журнал Forbes впервые за 25 лет не включил Дональда Трампа в список 400 самых богатых американцев, пишет Insider. Состояние бывшего президента значительно сократилось с началом пандемии коронавируса из-за кризиса на рынке коммерческой недвижимости, падения спроса на принадлежащие ему туристические объекты, а также испорченного имиджа после двух импичментов и осады Капитолия.

Экс-президент США Дональд Трамп впервые за 25 лет не попал в список 400 богатейших американцев по версии журнала Forbes, сообщает Insider. Состояние бывшего лидера страны оценили в сумму $2,5 млрд — по словам издания, ему не хватило $400 млн, чтобы присоединиться к самым богатым людям Америки в этом году.

В статье отмечается, что с того момента, как он стал главой государства, состояние Трампа продолжало таять. Если с 1997-го по 2016 год он находился в первой половине списка Forbes, то спустя пять лет даже не смог в него попасть. Миллиардер потерял около $600 млн с начала пандемии COVID-19: она сильно ударила по рынку коммерческой недвижимости, который приносит около 75% доходов бывшего главы государства. Кроме того, сеть гостиниц и курортов Трампа и его гольф-клуб также понесла убытки из-за ограничений на путешествия.

Имиджу экс-президента повредили и два импичмента и связи с осадой Капитолия, пишет информационный сайт. После событий 6 января Ассоциация профессиональных игроков гольфа США решила не проводить ежегодный чемпионат в гольф-клубе Трампа, а после второго импичмента многие компании также разорвали с ним связи. В январе эксперт по связям с общественностью Эрик Шиффлер рассказал в интервью Insider, что бизнес Дональда Трампа может никогда не восстановиться после его президентства.

Как уточняет журнал Forbes, минимальный порог для включения в рейтинг поднялся с $2,1 млрд до $2,9 млрд, так что Трамп наряду с 50 другими прошлогодними участниками его не прошёл. При этом 31 человек из тех, кто оказался в списке, приумножил своё состояние за этот год. Благодаря удалённой работе в прошлом году резко выросли акции технологических компаний и криптовалютные активы, в то время как традиционный бизнес понёс убытки. Пока миллиардеры вроде Трампа оказались в минусе, в рядах богатейших американцев появилось 44 новых имени — например, пишет Insider, исполнительный директор криптовалютной платформы Coinbase Брайан Армстронг, 29-летний криптомиллиардер Сэм Бэнкман-Фрид, а также филантроп Мелинда Френч Гейтс.