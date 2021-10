Insider: Трамп потребовал лишить Пулицеровской премии журналистов, награждённых за статьи о «сговоре» с Россией

В своём письме к оргкомитету Пулицеровской премии бывший президент США Дональд Трамп призвал лишить награды журналистов The New York Times и The Washington Post, сообщает Insider. Как отметил экс-глава Белого дома, в 2018 году репортёры получили премию за «ложные материалы о несуществующей связи между Кремлём и избирательным штабом Трампа», которая уже была опровергнута.

В своём письме к Пулицеровскому оргкомитету Трамп потребовал, чтобы тот отозвал премии, вручённые в 2018 году. Как утверждает бывший глава Белого дома, награда была присуждена журналистам за «ложные материалы о несуществующей связи между Кремлём и избирательным штабом Трампа».

Как напоминает издание, репортёры The New York Times и The Washington Post получили Пулицеровские премии за ряд статей, вышедших в период с 8 февраля по 7 сентября 2017 года. В то время оргкомитет заявил, что «неустанно публикуемые» материалы, созданные «в интересах общественности» и задействовавшие массу источников, «существенно продвинули всеобщее понимание российского вмешательства в президентские выборы 2016 года».

Трамп же сейчас подчеркнул, что статьи «в значительной мере опирались на ничем не подтверждённые слова анонимных источников», и напомнил, что «конспирологическую теорию о сговоре с Россией уже опровергли». «Многочисленные консервативные новостные ресурсы и обозреватели выражали сомнения по поводу достоверности этих материалов», — отметил экс-президент и также обратил внимание на «явные логические несостыковки» в статьях.

«С тех пор уже было доказано, что все эти обвинения ложны, и я был оправдан по всем пунктам», — добавил Трамп.

Тем не менее, как пишет Insider, официально бывший глава Белого дома оправдан не был. Спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавлявший расследование по «российскому делу», в своём финальном докладе на основании рассмотренных улик не указал никаких конкретных рекомендаций о том, необходимо ли выдвинуть обвинения против Трампа или оправдать его. Кроме того, Мюллер и сам заявил в отношении своего доклада: «Если бы мы были уверены, что президент не совершил никаких преступлений, мы бы так и сказали».

The New York Times и The Washington Post на момент публикации статьи на запрос о комментарии не ответили.

Как полагает издание, последние требования Трампа к оргкомитету Пулицеровской премии связаны с недавним обвинением, выдвинутым против юриста Майкла Сассмана в рамках масштабной проверки по расследованию «российского дела». Спецпрокурор Джон Дарем, который был назначен на эту должность ещё при Трампе, утверждает, что Сассман, предоставлявший ФБР сведения о якобы имевшихся связях между Trump Organization и российским банком, скрыл от бюро, что работает на избирательный штаб Хиллари Клинтон. Сам юрист своей вины в лжесвидетельстве не признаёт, а его адвокаты утверждают, что дело политически мотивировано.