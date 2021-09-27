WTimes: на митинге в Джорджии Трамп снова заявил о фальсификациях на прошлогодних выборах

Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил о якобы имевшем место мошенничестве на прошлогодних президентских выборах, сообщает The Washington Times. Он озвучил эти обвинения, выступая перед восторженной толпой на митинге «Спасите Америку» в штате Джорджия.



В частности, он настоял на том, что голосование 2020 года было сфальсифицировано против него.



Он выступил с нападками в адрес властей Джорджии, в том числе губернатора Брайана Кемпа. Как напоминает издание, руководство штата, возглавляемое республиканцами, ранее отвергло бездоказательные утверждения Трампа о выборах.



«Они проигнорировали монументальные доказательства вопиющего мошенничества», — посетовал Трамп, подчеркнув, что в Джорджии оказалось множество продублированных или отсутствующих бюллетеней.



Трамп, как отмечается в статье, стал первым за три десятилетия кандидатом в президенты США от республиканцев, проигравшим в этом штате.



Он также обвинил Кремниевую долину во вмешательстве в выборы с целью поддержки демократов.



«Я выдвигаю на первый план фальсификацию результатов голосования, чтобы спасти нашу страну от нечистых выборов и убедиться, что этого больше никогда не повторится», — сказал Трамп.



Его внимание к фальсификациям на выборах подтвердило, что эта проблема сохранится и на голосовании 2022 года, когда республиканцы будут вынуждены поддержать обвинения Трампа.



Джорджия считается критически важным полем битвы на 2022 год. Этот штат может сыграть определяющую роль в вопросе о том, смогут ли республиканцы восстановить контроль над сенатом.