WTimes: на митинге в Джорджии Трамп снова заявил о фальсификациях на прошлогодних выборах

На митинге в штате Джорджия Дональд Трамп вновь заявил о якобы имевших место фальсификациях на прошлогодних выборах, пишет The Washington Times. Его внимание к этой теме, как отмечает издание, стало очередным подтверждением того, что эта проблема будет актуальна и в ходе выборов 2022 года.
Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил о якобы имевшем место мошенничестве на прошлогодних президентских выборах, сообщает The Washington Times. Он озвучил эти обвинения, выступая перед восторженной толпой на митинге «Спасите Америку» в штате Джорджия.
В частности, он настоял на том, что голосование 2020 года было сфальсифицировано против него.
Он выступил с нападками в адрес властей Джорджии, в том числе губернатора Брайана Кемпа. Как напоминает издание, руководство штата, возглавляемое республиканцами, ранее отвергло бездоказательные утверждения Трампа о выборах.
«Они проигнорировали монументальные доказательства вопиющего мошенничества», — посетовал Трамп, подчеркнув, что в Джорджии оказалось множество продублированных или отсутствующих бюллетеней.
Трамп, как отмечается в статье, стал первым за три десятилетия кандидатом в президенты США от республиканцев, проигравшим в этом штате.
Он также обвинил Кремниевую долину во вмешательстве в выборы с целью поддержки демократов.
«Я выдвигаю на первый план фальсификацию результатов голосования, чтобы спасти нашу страну от нечистых выборов и убедиться, что этого больше никогда не повторится», — сказал Трамп.
Его внимание к фальсификациям на выборах подтвердило, что эта проблема сохранится и на голосовании 2022 года, когда республиканцы будут вынуждены поддержать обвинения Трампа.
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