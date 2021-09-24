Newsweek: Байден нанёс отношениям с Европой ущерба куда больше, чем Трамп

Президент США Джо Байден, вполне возможно, нанёс куда больший ущерб отношениям с Европой, чем Дональд Трамп за все годы своего президентства, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, хотя темперамент Байдена отличается от поведения Трампа, это не помешало ему в одностороннем порядке вывести войска из Афганистана, а также вырвать у Франции контракт на постройку подлодок для Австралии.

Президент США Джо Байден, возможно, нанёс трансатлантическим отношениям ущерб даже больший, чем его предшественник Дональд Трамп, если вспомнить недавние действия Вашингтона, которые вызвали критику со стороны ЕС, пишет Newsweek.

Европу разозлило, в частности, заключение оборонительного пакта AUKUS с участием США, Великобритании и Австралии, особенно если учесть, что последняя отменила контракт на сумму $65 млрд на строительство французских подводных лодок.

Однако свою роль здесь сыграли и другие проблемы, что привело, по выражению еврокомиссара Тьерри Бретона, к «подрыву доверия к США». Отношениям не помогли и вывод американских войск из Афганистана, а также запрет на въезд на территорию США полностью привитых европейцев, который был отменён лишь недавно.

Многие критики обвиняли Трампа в том, что он на посту президента испортил отношения с ЕС, так как пытался действовать исходя из своего лозунга «Америка прежде всего».

Однако похоже, что за первые восемь месяцев своего президентства Байден преуспел на этом поприще куда сильнее, оттолкнув от себя ключевых европейских союзников, в частности Францию.

Что же касается последней, то Париж отозвал своих послов из США и Австралии для консультаций после сделки AUKUS — что стало весьма необычным шагом для этих союзных держав.

По словам доцента кафедры международных отношений Венского частного университета Вебстера Ральфа Шеллхаммера, при Трампе вопрос о том, отзывать ли французского посла в Вашингтоне, «даже никогда не рассматривался».

«Может, это и непопулярное по обе стороны Атлантики мнение, но я считаю, что есть основания полагать, что внешняя политика Дональда Трампа не была столь невыгодной для европейских интересов, как может показаться, особенно если вспомнить о подчас насмешливой риторике бывшего президента, когда он вёл дела с ЕС», — отметил Шеллхаммер.

«Некоторые из важных внешнеполитических действий администрации Трампа, включая окончательное поражение ИГ*, ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади, усиление давления на Иран и тайное и открытое противодействие Тегерану — убийство Кассема Сулеймани, — а также отказ от ядерной сделки с Ираном; всё это заложило основу для Авраамского договора и переустройства Ближнего Востока, что, как мне кажется, в конечном итоге может привести к большей стабильности, чем статус кво, сложившийся до эпохи Трампа», — напомнил он.

По его мнению, все эти события оказали положительное влияние на безопасность ЕС, поскольку любая нестабильность в регионе напрямую влияет на миграционные потоки и уровень террористической угрозы.

«Но все эти тенденции резко закончились с началом правления администрации Байдена, которая приступила к работе, обещая возродить трансатлантические отношения… Однако по факту по ключевым вопросам она действовала в одностороннем порядке, начиная с полного вывода войск из Афганистана, который не был согласован ни с одним из европейских партнёров», — добавил Шеллхаммер.

Эксперт также считает, что отказ Байдена вводить новые санкции против «Северного потока — 2» повысит степень зависимости Европы от России и «окажет негативное влияние на трансатлантические отношения» в долгосрочной перспективе.

«Теперь же этот односторонний подход проявляется и в заключении оборонительного соглашения AUKUS. На первый взгляд, оно касается только французских подводных лодок, но на самом деле речь идёт о вытеснении Европы из новой архитектуры безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул Шеллхаммер.

Эксперт также напомнил, что, когда Австралия согласилась на закупку французских подлодок в 2016 году, Париж считал, что ему удалось провернуть «сделку века», которая позволит ему углубить стратегические отношения с Австралией и сохранить за собой важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. «И эта сделка века теперь сорвалась без каких-либо консультаций между Францией и ЕС с одной стороны, и США, Великобританией и Австралией — с другой», — сообщил Шеллхаммер.

«То, что задумывалось как план по уравновешиванию сил, направленный на сдерживание и изоляцию Китая, на данный момент вылилось в сдерживание и изоляцию самой Европы», — полагает доцент.

По словам директора-основателя Центра по политике США при Лондонском университетском колледже Томаса Гифта, Байден показал, что он не боится конфликтов с союзниками.

«Разумеется, есть резонные основания задаться вопросом, соответствуют ли риторические обязательства Байдена следовать в русле многосторонного подхода и устойчивого взаимодействия с союзниками его действиям на практике. Начиная с решения оттолкнуть от себя Бориса Джонсона по вопросу вывода войск из Афганистана и кончая гневной реакцией Эммануэля Макрона на сделку США, Великобритании и Австралии по подводным лодкам, Байден показал, что не собирается уклоняться от пикировок с некоторыми из ближайших союзников Америки», — заметил Гифт.

«Очевидно, внешняя политика Байдена проводится без аккомпанемента в лице трамповского бахвальства или скандирования лозунга «Америка прежде всего». По темпераменту это всё тот же Джо Байден, который обещал, что «Америка вернётся». Но Байден в своём стиле доказал, что его решения будут зависеть от того, что, как он считает, соответствует наилучшим интересам Америки», — подытожил он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.