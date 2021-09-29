WP: экс-пресс-секретарь Белого дома рассказала, что Трамп обещал Путину быть жёстким «на камеру»

Бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в своей книге «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа» рассказала, что на встрече в Осаке в 2019 году Трамп предупреждал Владимира Путина, что будет только на камеру жёстко высказываться о России. Как передаёт The Washington Post, Гришем также описала «атмосферу лжи», царившую в администрации американского президента. Представители Дональда Трампа назвали данную книгу «ещё одной жалкой попыткой нажиться на силе президента и распространить ложь о семье Трамп».

О том, что произошло во время полуторачасового разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в японском городе Осака два года назад, известно немного, однако Стефани Гришем рассказала, что там происходило, когда журналистов быстро выпроводили из зала во время саммита «Большой двадцатки» в 2019 году. Как пишет The Washington Post, Гришем увидела, как Трамп наклонился к Путину и сказал ему: «Так, в течение нескольких минут я буду вести себя с вами немного жёстче. Но это на камеру, а после того, как они уйдут, мы поговорим. Ну, вы понимаете».

Как продолжает издание, это всего лишь один из многих диалогов, подробно описанных Стефани Гришем в её новой книге под названием «Я отвечу на ваши вопросы сейчас». Гришем была советником Трампа, работала третьим пресс-секретарём президента и главой личного аппарата и директором по коммуникациям первой леди Мелании Трамп.

«В своей книге, попавшей в распоряжение газеты, говорится о множестве проступков 45-го президента США: от пожирания глазами молодой сотрудницы женского пола и организации распространения лжи для общественности до попыток не допустить средства массовой информации на территорию Белого дома», — пишет The Washington Post.

По словам Гришем, в Осаке Путин, судя по всему, пытался отвлечь внимание Трампа. Она пишет, что Фиона Хилл, главный советник Белого дома по России, сказала ей, что Путин привёз на их встречу необычайно привлекательную переводчицу, чьё присутствие, похоже, должно было отвлечь президента США.

Кроме того, Путин на протяжении всей встречи кашлял и очень часть прочищал горло. Гришем пишет, что в разговоре с ней Хилл предположила, что он, вероятно, пытался напугать Трампа, который, как известно, боится микробов.

Но, отмечает издание, главная тема книги — атмосфера лжи, которая царила в администрации Трампа.

«Обычная нечестность проникла в Белый дом, как если бы она была в системе кондиционирования воздуха, — пишет Гришем.

Например, в 2019 году Трамп ездил в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, не сообщив СМИ, что он туда собирается и зачем. На протяжении нескольких дней в национальных новостях это оставалось тайной, но в книге Гришем вполне определённо намекает на то, что президент поехал туда, чтобы пройти простую колоноскопию, фактически не используя это слово. Она написала, что это была «очень распространённая процедура», которой «иногда подвергают пациента», и что Джордж Буш — младший в бытность президентом тоже её проходил.

Что же касается тщательного сокрытия этой информации, Гришем пишет, что Трамп не хотел, чтобы вице-президент Майк Пенс находился у власти даже в течение короткого времени, и что он не хотел быть «объектом шуток» в ночных телепередачах.

Гришем также рассказывает, что Трамп не хотел запрещать поездки в Китай в первые дни пандемии коронавируса, несмотря на то, что впоследствии заявлял об обратном. Гришем пишет, что «предстоящие выборы повлияли на все решения Трампа, касавшиеся пандемии».

Гришем утверждает, что Трамп очень увлёкся молодой женщиной-пресс-секретарём, имя которой в книге не называется. Как пишет Гришем, во время мероприятий для прессы президент постоянно спрашивал, где находится помощница, и якобы однажды попросил, чтобы её привели в его каюту в президентском самолёте, чтобы он мог «посмотреть на неё сзади».

Гришем пишет, что Трамп вёл себя неподобающим образом и с ней самой: однажды он позвонил ей с борта самолёта, чтобы заверить её, что его пенис не такой маленький или по форме не похож на поганку, как утверждала в интервью порнозвезда Сторми Дэниелс. Также Гришем рассказала, как однажды Трамп спросил её тогдашнего бойфренда, помощника Трампа, хороша ли она в постели.

«Цель написания этой книги очевидна. Это попытка искупить свою вину после плохой работы на посту пресс-секретаря, неудачных личных отношений и непрофессионального поведения в Белом доме. С помощью лжи и предательства она пытается приобрести значимость и нажиться за счёт миссис Трамп», — говорится в заявлении личного аппарата Мелании Трамп после того, как был неофициально обнародован отрывок книги.

Точно так же бывший президент Трамп ответил на книгу заявлением, в котором обрушился с встречными обвинениями в адрес Гришем.

«Эта книга — ещё одна жалкая попытка нажиться на силе президента и распространить ложь о семье Трамп», — заявила пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон.

Она назвала Стефани Гришем «обиженной и озлобленной бывшей сотрудницей» и сказала, что издателям «должно быть стыдно за то, что они используют и терпят отчаявшихся людей, которые видят краткосрочную выгоду в написании книги, полной лжи».

Как отмечает издание, в свою бытность пресс-секретарём Гришем зачастую не соответствовала требованиям и ни разу не проводила брифингов. По словам бывших коллег, в последний год работы в Белом доме, когда в начале пандемии подхватила коронавирус, работая пресс-секретарём, она бывала в офисе нерегулярно, а затем перешла на должность главы личного аппарата первой леди. Однако Гришем, несомненно, всё-таки является одним из первоисточников информации о Трампе, и её по-прежнему многие считают знающим своё дело инсайдером.