National Interest Оригинал

NI: Кремль использует идеологию «ценностей» как важнейшее оружие внешней политики

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«Традиционные ценности» как часть государственной идеологии служат интересам Москвы как внутри страны, так и за её пределами, пишет The National Interest. И пока демократические политики Запада не признают, что российская внешняя политика формируется на базе «идеологических подходов», они будут постоянно предаваться неверным ожиданиям в отношении сотрудничества с Россией, подчёркивается в статье.
NI: Кремль использует идеологию «ценностей» как важнейшее оружие внешней политики
Reuters

За последнее десятилетие Россия резко активизировалась на международной арене, и эта возросшая активность «вновь привлекла внимание к природе нынешнего российского режима и вызвала дискуссии среди аналитиков о роли идеологии в генеральной стратегии России», пишет The National Interest. При этом среди ряда западных экспертов распространено мнение, что Кремль вряд ли действует в соответствии с каким-то генеральным планом или единой стратегией по «распространению своей идеологии по всему миру», отмечается в статье.

Однако подобные «неидеологические описания» стратегии России на самом деле связаны с риском, поскольку они «игнорируют то, как Кремль понимает произошедшие изменения в глобальной среде безопасности», подчёркивает автор. По его мнению, восприятие условий собственной безопасности сформировалось в России на основе опыта, пережитого страной за последние 30 лет: «Кремль видел, как противостоящие ему идеологические силы приводили к политическим изменениям в регионе — от войн за независимость до демократических движений в бывших советских республиках». 

Сохраняя традиционные подходы, российская элита в сфере безопасности рассматривала эти события через призму «иностранной подрывной деятельности», особенно что касается различных «цветных революций», говорится в статье. В результате в Москве почти каждое «демократизирующее движение гражданского сопротивления» за последние десятилетия, включая «евромайдан» на Украине и все движения в рамках «арабской весны», считают результатом влияния Запада, который, по мнению Кремля, использовал информационные войны и «мягкую силу» для продвижения демократии.

Службы безопасности России сосредоточили внимание на этом аспекте и на выявлении методологии, которую, по их мнению, США используют для свержения неугодных «целевых правительств» с помощью «цветных революций», поясняет автор. Москва считает, что США сначала начинают информационную войну для насаждения своих ценностей и формирования некоего «демократического фронта» среди населения. Это позволяет культивировать в массах систему демократических ценностей, а затем приучать их с помощью «мягкой силы» к американскому лидерству, пишет The National Interest. 

Впоследствии этот объединённый фронт используется Западом для создания «управляемого хаоса», такого как крупномасштабные протесты, которые предоставляют возможность свергнуть «неугодный режим», полагают в Кремле и рассматривают «цветные революции» как «войну нового поколения» со стороны США, говорится в статье. «Уверенность Москвы в том, что государственная идеология, основанная на ценностях, создаёт чрезвычайно мощную форму информационной войны, породила новый набор проблем для Кремля», — сообщает The National Interest. 

Дело в том, что после окончания холодной войны у российского правительства «не было государственной идеологии, сопоставимой с западной демократией», поясняет автор. Сам президент России Владимир Путин в своём выступлении в Валдайском дискуссионном клубе в 2013 году говорил об этом вызове: «После 1991 года существовала иллюзия, что новая национальная идеология, идеология развития просто возникнет сама собой». Путин также заявил тогда, что России нужны «новые стратегии для сохранения нашей идентичности, потому что в центр внимания современной конкуренции на международной арене выдвигается идеологическо-информационный аспект».

Российский президент определил эту новую необходимую стране идеологию как «противоположность западной ложной толерантности по социальным вопросам», таким как этническая и гендерная проблемы и права сексуальных меньшинств, утверждая, что западные демократии «разрушают свои корни», принимая мультикультурализм и однополые союзы, говорится в статье. В своём ежегодном выступлении перед Федеральным собранием в том же году Путин пояснил, что российский «ценностный подход» в международных отношениях означает, что Москва считает себя защитником «традиционных ценностей» в мире.

Эта новая государственная идеология также была закреплена в Стратегиях национальной безопасности России 2015 и 2021 годов, где сохранение и развитие традиционных российских ценностей позиционируется как долгосрочная национальная стратегическая цель. В результате «традиционные ценности как часть государственной идеологии» служат интересам Москвы как внутри страны, так и за её пределами, пишет The National Interest. 

С внутренней точки зрения, упор на них «укрепляет строгую иерархию, поддерживающую российский авторитаризм», подчёркивается в статье. В то время как на международном уровне это позволяет России «использовать продвижение своих ценностей» и развитие своей «мягкой силы», чтобы создавать собственный аналог «цветных революций», поясняет автор.

«Социологи обнаружили, что нелиберальные ценности, такие как расизм, легко приживаются в «авторитарных режимах», — что означает, что Кремль может разрабатывать своё новое идеологическое оружие, одновременно ещё и подрывая демократические ценности, которых он так боится», — отмечает The National Interest. 

По мнению автора, Кремль продвигает в мире «ультраправые традиционные ценности» множеством способов, включает активное распространение предрассудков против представителей сексуальных меньшинств и «поддержку сторонников превосходства белых» по всему миру. «Возможно, самый простой способ наблюдать за продвижением ценностей в России — это через нарративы, продвигаемые в государственных СМИ», — подчёркивается в статье. 

Кремль использует свои государственные СМИ, чтобы привлечь западных «новообращённых», превращая Россию в страну «крайней политической некорректности». При этом продвижение Россией «социального консерватизма» активно способствует и росту количества её единомышленников на Западе, которые служат «прикрытием российских интересов», предупреждает автор. Например, услышав обращение Путина к Федеральному собранию в 2013 году, американский социальный консерватор Пэт Бьюкенен написал статью с вопросом: «Путин — один из нас?», а ещё один видный националист в США назвал Россию «сегодняшним лидером свободного мира», потому что Путин «продвигает традиционные ценности».

Привлечение сторонников на Западе сопровождается активным задействованием российской «мягкой силы», что зачастую превращает нелиберальные западные группировки в «инструменты российского влияния». В частности, в статье американского издания The Atlantic была публикация о том, как «российские спецслужбы использовали эти традиционные ценности», чтобы привлекать на свою сторону крайне правые группы в Америке и превратить их в «прикрытие для российского правительства».

При этом заключительным этапом использования «оружия «цветной революции» российского типа» также является создание «управляемого хаоса», который создаёт возможности для свержения нежелательного правительства, поясняется в статье. Именно это, как утверждает автор, пыталась сделать Москва во время неудавшегося переворота в Черногории: «В 2016 году, сразу после вступления Черногории в НАТО, российские силы безопасности попытались свергнуть правительство и заменить его Демократическим фронтом (ДФ), группой пророссийских националистических партий». 

«План переворота заключался в том, чтобы группа сербских ополченцев — ранее завербованных российскими спецслужбами — использовала насилие для генерации массовых протестов, тем самым создавая возможность отменить результаты выборов и установить пророссийский нелиберальный режим», — говорится в статье. Это наглядно демонстрирует, как российский «режим стремится распространить своё влияние, используя идеологию и продвижение ценностей в качестве важнейших компонентов своей внешней политики», подчёркивает автор. 

«Милитаризация» национальных ценностей и превращение их Россией в мощное оружие означает, что они подчиняются правилам «дилеммы безопасности» — равной игры, в которой усиление силы одного государства заставляет другое государство чувствовать себя менее защищённым, отмечается в статье. По мнению автора, сегодня Путин считает, что в идеологическо-информационной сфере идёт практически равная борьба между либерализмом и нелиберализмом — и в этом «идеологическом соревновании» головорезы, подрывающие демократию и противостоящие парадам сексуальных меньшинств, являются частью той же силы, что и «пророссийские группы белых националистов, штурмовавшие американскую столицу 6 января с целью отмены результатов выборов».

В то же время некоторые эксперты не согласны с тем, что в центре внимания Путина в последнее время оказываются ультраправые идеологии, и указывают на то, что российское руководство также активно культивирует левые движения. «Если это отчасти и соответствует действительности, следует понимать, что поддерживаемые Россией левые группы часто используются для поддержки ультраправых целей. Что ещё более важно, у России в настоящее время нет никакой левой идеологии, сопоставимой по мощи и возможностям с «традиционными ценностями», перечисленными в стратегических доктринах России»— поясняет автор.

По его мнению, генеральная стратегия России не может рассматриваться сейчас как «лишённая идеологии». Напротив, для её понимания важно чётко осознавать, что Кремль считает «идеологию ценностей» важнейшим оружием с точки зрения обеспечения безопасности. «Пока наши высшие демократические политики не признают внутреннюю присущность идеологических подходов Москвы к формированию её внешней политики, они будут постоянно предаваться неверным ожиданиям в отношении сотрудничества с Россией», — заключает The National Interest. 

 

 

 

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