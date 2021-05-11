Die Welt: Латинская Америка уходит от Запада к России и Китаю

Волнения в Колумбии свидетельствуют о том, что страна стоит на пороге «исторических перемен», пишет Die Welt. По опросам, в стране лидируют левые силы, которые идеологически близки России и Китаю. Если они придут к власти, это поставит точку на интеграции Колумбии в западное сообщество и НАТО, и соответственно станет для Москвы и Пекина важной победой в борьбе за влияние в регионе, объясняет автор статьи Тобиас Койфер.

Кадры из Колумбии напоминают гражданскую войну, пишет Die Welt. Одни считают, что страна стоит накануне социалистической революции, другие — военной диктатуры. А ведь латиноамериканская страна — единственный партнёр НАТО в регионе — должна была стать «флагманским проектом Запада». Но беженцы из Венесуэлы, разрушительный экономический кризис во время пандемии коронавируса и грубые ошибки президента Ивана Дуке поставили государство на грань краха, объясняет автор статьи Тобиас Койфер.

Причём с миграционным кризисом Колумбии пришлось справляться самостоятельно, продолжает издание. Для интеграции 1,8 миллионов беженцев из Венесуэлы понадобились миллиарды на строительство жилья, школ, а также развитие экономики, системы образования и здравоохранения. Коронавирус же добил государство. Сейчас уровень бедности в стране поднялся до 7%. Мигранты и колумбийцы стали бороться за средства к существованию, что привело к росту ксенофобии.

К тому же Дука решил в самый неподходящий момент принять налоговую реформу, которая на пике пандемии создала бы дополнительные проблемы для граждан с небольшим и средним достатком. Это инициатива, от которой власти уже отказались, и вызвала последние протесты. В сложившихся обстоятельствах западные партнёры могли бы помочь Колумбии, но они ограничиваются лишь поучениями и скромной финансовой помощью. В 2020 году Германия отправила на борьбу с миграционным кризисом в регионе всего €36 млн. К тому же эти деньги Боготе пришлось делить с другими странами Латинской Америки, принимавшими у себя беженцев.

В Колумбии грядут «исторические перемены», предостерегает Койфер. По опросам, в стране сейчас лидирует бывший партизан Густаво Петро, который идеологически больше связан с Венесуэлой, Кубой, Россией и Китаем, чем с Западом. Пекин и Москва — главные спонсоры Венесуэлы — с интересом наблюдают за развитием событий. Если в Колумбии к власти придут провенесуэльские левые силы, это станет важной победой в их борьбе с Западом за влияние и власть в Латинской Америке. Не исключено, что тогда США придётся попрощаться со своими военными базами в регионе.

Для многих же колумбийцев насильственное подавление протестов властями означает моральный разрыв с президентом Дукой, ну и соответственно с интеграцией их страны в НАТО и западное сообщество.