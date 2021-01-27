Guardian Оригинал

Guardian: Лондон продавал оружие большинству стран из своего же списка ограничений

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Как выяснили эксперты, Великобритания выдавала лицензии на продажу оружия почти 80% стран из тех, которые сам Лондон причисляет к нарушающим права человека, пишет Guardian. Причём, например, Пакистану продавали детали самолётов, полицейские щиты и сотни снайперских винтовок, несмотря на предупреждение, что Пакистан ущемляет гражданское общество и свободу самовыражения, а также угрожает меньшинствам.
Guardian: Лондон продавал оружие большинству стран из своего же списка ограничений
Reuters
Эксперты из группы «Против вооружённого насилия» выяснили, что британские чиновники за последние пять лет дали добро на продажу оружия почти 80% стран из списка тех, кого Лондон считает виновными в нарушениях прав человека или других преступлениях. Как поясняет Guardian, это 58 стран из 73, на которых есть те или иные ограничения от эмбарго до торговых санкций.
 
Все эти продажи проходили в рамках закона, однако эксперты отмечают, что, получается, правительство систематически игнорирует ситуацию с правами человека в стране, раз продаёт ей оружие.
 
Пять стран из этого списка — ключевые покупатели британской оборонной промышленности: Бахрейн, Бангладеш, Колумбия, Египет и Саудовская Аравия. Они же входят в список 30 стран, где нарушаются права человека.
 
Например, Великобритания продала Пакистану детали самолётов, полицейские щиты и сотни снайперских винтовок, несмотря на предупреждение Министерства иностранных дел, что Пакистан усилил давление на гражданское общество и свободу самовыражения, а также угрожает меньшинствам.
 
3 тыс. автоматов были проданы Кении в 2017 году, хотя Amnesty International за год до этого обвиняла силы безопасности страны в исчезновении людей, внесудебном преследовании, пытках и безнаказанном убийстве как минимум 122 человек.
 
Экспортную лицензию на поставку прицелов для оружия на сумму £290 тыс. получила в начале 2020 года Нигерия, а позже там были убиты десятки человек во время массовых протестов из-за коррупции в полиции.
 
Великобритания разрешила поставку оружия в Китай на миллионы фунтов стерлингов, в основном военные радары для военно-морского флота. При этом Китай постоянно обвиняют в ущемлении уйгуров, а британские моряки считают Китай угрозой для себя.
 
Как отмечают эксперты, детали этих сделок были скрыты от общественности и завуалированы, так что независимый наблюдатель не сможет понять, в чём их цель.
 

В свою очередь, британское правительство всё отрицает и заверяет, что все лицензии выдавались после тщательного анализа, пишет Guardian. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Guardian Великобритания Европа
теги
Великобритания Кения Колумбия оружие Пакистан торговля
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров