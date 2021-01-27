Guardian: Лондон продавал оружие большинству стран из своего же списка ограничений
В свою очередь, британское правительство всё отрицает и заверяет, что все лицензии выдавались после тщательного анализа, пишет Guardian.
В свою очередь, британское правительство всё отрицает и заверяет, что все лицензии выдавались после тщательного анализа, пишет Guardian.
Серия землетрясений магнитудой 4 и выше произошла в Испании. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
В России уменьшение числа новых случаев COVID-19 произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых люди фактически 14 дней были на изоляции. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
МИД Великобритании приветствует достижение договорённости России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщили в Форин Офис.
В Колумбии за прошедшие сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 13 606 , достигнув 2 041 352.
США закупят к лету ещё 200 млн доз вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna, заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
Сбои поставок вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca вызваны двухмесячным отставанием от графика производства. Об этом заявил глава компании Паскаль Сорио.
Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Россию, Ирак и Афганистан. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии возросло на 61 963 и достигло 8 933 356.
Петербургский «Зенит» потерпел поражение от испанской «Барселоны» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Лондонский «Арсенал» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Вест Бромвичем» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Медленное понижение температуры начнётся в центре Европейской России с четверга, 28 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Во время матча 1/4 финала Кубка Италии по футболу произошёл конфликт между нападающим «Интера» Ромелу Лукаку и форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.
«Интер» в дерби обыграл «Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу.
В пресс-службе петербургского футбольного клуба «Зенит» рассказали о порядке денежных выплат испанской «Барселоне» за трансфер нападающего Малкома.
Вице-президент США Камала Харрис получила вторую дозу вакцины Pfizer от коронавируса.
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, когда будет принято решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.
В Италии за сутки выявили 10 593 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 2 485 956.
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего петербургского «Зенита» Малкома, отреагировал на информацию о том, что российский клуб не полностью выплатил испанской «Барселоне» сумму за трансфер игрока.
Сенат США отклонил попытку признать процесс импичмента бывшего американского лидера Дональда Трампа неконституционным.
Полузащитник итальянской «Аталанты» Алехандро Гомес перешёл в испанский футбольный клуб «Севилья».
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло на 22 086 и достигло 3 079 943.
Московский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение английскому «Эвертону» по трансферу нападающего Дженка Тосуна.
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что футбольный клуб продлил контракт с тренером по физической подготовке Владимиром Чепзановичем.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет палаты законопроект о ратификации продления ДСНВ, внесённый ранее президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Думы.
Американский и российский лидеры Джо Байден и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились поддерживать транспарентное и постоянное общение. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о расторжении контракта с узбекским полузащитником Жасуром Жалолиддиновым.
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе 27 и 28 января.
В Кировской области завели уголовное дело из-за ненадлежащего оказания услуг по отоплению домов в посёлке Заря.
В Челябинске состоялось открытие международного аэропорта после реконструкции. Он получил имя основателя отечественной атомной отрасли Игоря Курчатова.
Адвокат Александр Добровинский заявил, что Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, проведут повторную психологическую экспертизу на синдром Аспергера.
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, при каких условиях в национальную команду сможет вернуться Ольга Подчуфарова, которая имела намерение выступать за Словению, но не смогла получить гражданство этой страны.
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире достигло 100 032 461. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы выступят на чемпионате мира в команде под названием национальной федерации Figure Skating Russia (FSR).
Подмосковные «Химки» потерпели поражение от мюнхенской «Баварии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении договора между США и Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В Совфеде и Госдуме заявили о готовности к работе по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Казанский футбольный клуб «Рубин» приобрёл у «Тамбова» защитника Алексея Грицаенко.
За прошедшие сутки 101 российский военнослужащий выздоровел после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.
Американский и российский лидеры Джо Байден и Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе США, обсудили в том числе продление договора СНВ. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Разыгрывающий московского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс покидает российскую команду.
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что готов вместе поработать со специалистом Этери Тутберидзе.
Россия и США обменялись нотами о достижении договорённости по продлению договора СНВ, следует из заявления Кремля о состоявшихся телефонных переговорах российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 171 депутат Государственной думы переболел коронавирусной инфекцией.
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент США Джо Байден считает проект газопровода «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Немецкий специалист Томас Тухель назначен на пост главного тренера лондонского футбольного клуба «Челси».
Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике россиянка Маргарита Мамун рассказала, что заболела коронавирусной инфекцией.
В Московской области напомнили о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ. Приём идёт до 1 февраля.
Число обращений субъектов предпринимательства в аппарат бизнес-омбудсмена по Калининградской области Светланы Нижегородовой в 2020 году выросло в четыре раза — до 1154.