TOI: Нетаньяху обсудил с Путиным С-400, которые Россия пообещала Ирану

На днях российский посол в Иране заявил, что после снятия эмбарго ООН Россия не видит никаких проблем в том, чтобы поставить Ирану комплексы С-400. Как отмечает Times of Israel, этот вопрос стал одной из тем телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых обсудили, в том числе, вопросы, связанные с Ираном, пишет Times of Israel.
Дело в том, поясняет издание, что недавно российский посол в Иране Леван Джагарян заявил, что Россия не видит никаких препятствий, чтобы продать Тегерану противоракетные комплексы С-400, как только истечёт срок эмбарго ООН 19 октября. Такое заявление он сделал в ответ на угрозы США в одностороннем порядке наложить санкции на тех, кто будет продавать оружие Ирану.
По мнению Израиля, такой шаг может привести к росту напряжённости в регионе. Прежде ему не удавалось препятствовать поставкам в Иран систем С-300, которые способны помешать превентивному удару Израиля по иранским ядерным объектам. Но Россия уже разместила С-400 в Сирии, где ведёт действия совместно с Ираном. И они значительно ослабили возможности Израиля.
Помимо прочего, Путин и Нетаньяху обсудили проблемы Сирии и борьбы против коронавируса, вопросы региональной безопасности. В частности, Нетаньяху заявил, что ведёт переговоры с Россией и с США о приобретении тестов на Covid-19. Израиль считает быстрые тесты ключевым элементом в системе по борьбе с распространением заболевания.
Наконец, Нетаньяху поздравил Владимира Путина с днём рождения, отмечает Times of Israel.
Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис в ходе теледебатов со своим оппонентом Майком Пенсом заявила, что американский президент Дональд Трамп верит российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем собственной разведке.
В комитете Госдумы России по охране здоровья предложили выдвинуть учёных НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», на Нобелевскую премию в 2021 году.
Ожидание результатов тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, выполненных в городских медицинских учреждениях, как правило, не превышает трёх дней. В ряде случаев при необходимости верификации тестов, сделанных в частных лабораториях, срок готовности может быть увеличен до пяти дней, уточнил Департамент здравоохранения Москвы.
Авария с участием трёх большегрузов, легкового автомобиля Lada XRAY и школьного микроавтобуса в Кизлярском районе Дагестана произошла в результате выезда одного из грузовиков на встречную полосу, сообщили в региональном МВД России.
Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев отметил сложность ситуации с распространением коронавируса в России и, в частности, в Москве.
Пресс-служба московского управления Роспотребнадзора сообщила, что на столичный «Спартак» завели административное дело за грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:1).
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в четырёх сирийских провинциях.