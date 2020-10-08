Times of Israel Оригинал

TOI: Нетаньяху обсудил с Путиным С-400, которые Россия пообещала Ирану

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На днях российский посол в Иране заявил, что после снятия эмбарго ООН Россия не видит никаких проблем в том, чтобы поставить Ирану комплексы С-400. Как отмечает Times of Israel, этот вопрос стал одной из тем телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина.
TOI: Нетаньяху обсудил с Путиным С-400, которые Россия пообещала Ирану
Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых обсудили, в том числе, вопросы, связанные с Ираном, пишет Times of Israel.

 
Дело в том, поясняет издание, что недавно российский посол в Иране Леван Джагарян заявил, что Россия не видит никаких препятствий, чтобы продать Тегерану противоракетные комплексы С-400, как только истечёт срок эмбарго ООН 19 октября. Такое заявление он сделал в ответ на угрозы США в одностороннем порядке наложить санкции на тех, кто будет продавать оружие Ирану.
 
По мнению Израиля, такой шаг может привести к росту напряжённости в регионе. Прежде ему не удавалось препятствовать поставкам в Иран систем С-300, которые способны помешать превентивному удару Израиля по иранским ядерным объектам. Но Россия уже разместила С-400 в Сирии, где ведёт действия совместно с Ираном. И они значительно ослабили возможности Израиля.
 
Помимо прочего, Путин и Нетаньяху обсудили проблемы Сирии и борьбы против коронавируса, вопросы региональной безопасности. В частности, Нетаньяху заявил, что ведёт переговоры с Россией и с США о приобретении тестов на Covid-19. Израиль считает быстрые тесты ключевым элементом в системе по борьбе с распространением заболевания.
 
Наконец, Нетаньяху поздравил Владимира Путина с днём рождения, отмечает Times of Israel.
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источник
Times of Israel Израиль Азия
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