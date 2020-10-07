DE: Россия предупредила, что не боится санкций США и продаст Ирану С-400

Американские власти пытаются запустить механизм санкций против Ирана, однако даже их европейские союзники высказываются против этого. Поэтому Россия заявила, что как только закончится эмбарго ООН, что должно случиться 18 октября, ничто не помешает ей поставить Тегерану комплексы С-400.

Россия в лице посла в Иране Левана Джагаряна заявила, что без проблем продаст Тегерану комплексы С-400, как только эмбарго ООН истечёт 18 октября. По его словам, Россия «не боится» угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. По словам журналиста Daily Express, эти заявления подпитывают опасения о том, что может начаться Третья мировая война.

Прежде Россия отвергла планы США по возобновлению санкций против Ирана, назвав идею абсурдной, а действия Штатов незаконными. В ответ американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил России американскими санкциями. Впрочем, против санкций в адрес Ирана высказались все оставшиеся в «иранской сделке» страны, они отказались признавать действия США.

В свою очередь, иранские власти поблагодарили страны за поддержку и отметили, что из-за своей позиции США остаются в изоляции. Отдельно президент Ирана поблагодарил Россию и Китай, назвал их дружественными странами, пишет Daily Express.