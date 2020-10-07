DE: Россия предупредила, что не боится санкций США и продаст Ирану С-400

Американские власти пытаются запустить механизм санкций против Ирана, однако даже их европейские союзники высказываются против этого. Поэтому Россия заявила, что как только закончится эмбарго ООН, что должно случиться 18 октября, ничто не помешает ей поставить Тегерану комплексы С-400.
Россия в лице посла в Иране Левана Джагаряна заявила, что без проблем продаст Тегерану комплексы С-400, как только эмбарго ООН истечёт 18 октября. По его словам, Россия «не боится» угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. По словам журналиста Daily Express, эти заявления подпитывают опасения о том, что может начаться Третья мировая война.
Прежде Россия отвергла планы США по возобновлению санкций против Ирана, назвав идею абсурдной, а действия Штатов незаконными. В ответ американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил России американскими санкциями. Впрочем, против санкций в адрес Ирана высказались все оставшиеся в «иранской сделке» страны, они отказались признавать действия США.
В свою очередь, иранские власти поблагодарили страны за поддержку и отметили, что из-за своей позиции США остаются в изоляции. Отдельно президент Ирана поблагодарил Россию и Китай, назвал их дружественными странами, пишет Daily Express.
Президент США Дональд Трамп дал разрешение рассекретить все без исключения документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден приравнял к предательству американского народа решение Дональда Трампа прекратить до всеобщих выборов 3 ноября консультации о мерах стимулирования экономики с демократами. Об этом Джо Байден написал в Twitter.
В регионах Сибирского федерального округа из-за похолодания после осадков ожидается увеличение числа аварий на автомобильных дорогах. Об этом заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майкл Пенс может безопасно участвовать в предстоящих теледебатах с соперницей на выборах демократом Камалой Харрис. Об этом говорится в заявлении директора федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберта Редфилда.
Целью кампании вокруг Алексея Навального является создание надуманного повода для очередных санкций против России, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
Фрегат канадских ВМС HMCS Winnipeg направлен в акваторию рядом с Корейским полуостровом для контроля исполнения санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Канады.
Великобритания выделит Украине гуманитарную помощь в размере $6,5 млн для поддержки регионов на востоке страны, пострадавших от вооружённого конфликта и пандемии, говорится в распространённом заявлении МИД Соединённого Королевства.
Москва не намерена оправдываться перед западными странами в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
Появившаяся в интернете информация о якобы воспрепятствовании военнослужащими Турции движению военной полиции России на участке патрулирования на трассе М-4 в идлибской зоне деэскалации в Сирии не соответствует действительности, заявили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
Евросоюз в ходе саммита 15—16 октября выработает ответ по ситуации с Алексеем Навальным с учётом доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Сенат Берлина принял решение о закрытии магазинов, баров, ресторанов и клубов в ночное время, а также ограничении числа посетителей частных мероприятий в связи с ростом случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович прокомментировал сообщение, что лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2020 год стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез.