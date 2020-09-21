DE: Иран пообещал США «сокрушительный ответ» за попытку единолично ввести санкции

Иран обвинил США в попытках «запугивания» ради восстановления санкций против Тегерана в рамках ООН, а также пообещал дать на подобное поведение Вашингтона «сокрушительный ответ», пишет Daily Express. Вместе с тем, иранский лидер Хасан Рухани также отметил, что отпор ООН США по вопросу санкций означает «окончательный провал» Вашингтона на дипломатическом фронте.

Иран обвинил США в попытке «запугивания» после того, как Вашингтон попытался восстановить санкции против Тегерана. Подобное заявление сделал президент Ирана Хасан Рухани в ходе заседания кабинета министров, пишет Daily Express.

Решение о повторном наложении антииранских санкций США приняли без согласия остальных членов Совета Безопасности ООН. Данный конфликт между Тегераном и Вашингтоном стал лишь очередным звеном в целой цепочке столкновений после того, как в январе этого года США ликвидировали иранского генерала Кассема Сулеймани.

В ходе своего обращения Рухани сообщил, что Иран «решительно ответит» США за хулиганство по отношению как к ООН, так и к Тегерану. Кроме того, иранский лидер похвалил Совбез ООН за то, что тот дал отпор давлению США.

По мнению Рухани, тот факт, что ООН решила осудить попытки США восстановить санкции, является доказательством того, что усилия Вашингтона на этом фронте «окончательно провалились», а само по себе это событие войдёт в историю иранской дипломатии как «памятный день».

Иранский лидер также добавил, что Иран «даст сокрушительный ответ на запугивание Америки». При этом он заявил следующее: «На сегодняшний день мы можем сказать, что кампания по «максимальному давлению» США на Иран как в политическом, так и в юридическом плане привела США к «максимальной изоляции».

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф отметил, что усилия США по повторному введению санкций оказались «тщетными» и не приведут к успеху в ООН. «Иран настоятельно указывает на то, что если США напрямую или при содействии своих союзников предпримут какие-либо шаги по реализации этих угроз, то они столкнутся с серьёзной реакцией и им придётся познать все опасные последствия подобных действий», — заявили по этому поводу в иранском МИД.

При этом ранее глава иранской дипломатии призвал Европу выступить против «американского экономического терроризма» в том случае, если она хочет «полной реализации ядерного соглашения».