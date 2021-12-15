Коммунизм, империализм, национализм — обозреватель Washington Post назвал наиболее опасный «изм»

Как пишет обозреватель The Washington Post Чарльз Лэйн, в прошлом столетии такие идеологии, как фашизм, коммунизм, национализм, империализм, дестабилизировали глобальную политику и разжигали войны. Однако, по мнению автора, среди порождающих конфликты «измов» наиболее актуальным сегодня может стать ирредентизм, взятый на вооружение Россией и Китаем.

«На протяжении прошлого столетия одна идеология за другой дестабилизировали глобальную политику и разжигали войны: фашизм, коммунизм, национализм, империализм», — пишет обозреватель The Washington Post Чарльз Лэйн.

Однако среди порождающих конфликты «измов» наиболее актуальным сегодня может быть ирредентизм.



Далее автор приводит определение этого понятия из словаря The Free Dictionary: «национальная политика, пропагандирующая приобретение какого-либо региона в другой стране по причине общих языковых, культурных, исторических, этнических или расовых связей».



И это справедливое описание сегодняшней «национальной политики» России и Китая в отношении Украины и Тайваня соответственно, уверен автор.



Президент России Владимир Путин концентрирует войска на границе с Украиной, громко провозглашая исторические права и интересы российского народа в этой стране.



Тем временем Китай наращивает свой военно-морской и воздушный потенциал, очевидно, готовясь к «возвращению» острова, который Пекин считает «своенравной китайской провинцией».



Для администрации Байдена и союзников США задача состоит в том, чтобы избежать войны, не позволяя России или Китаю реализовать свои ирредентистские мечты за чужой счёт.



«Если судить по прошлым усилиям по борьбе с ирредентизмом, это будет непросто», — пишет автор.



Первоначальное ирредентистское движение современного мира зародилось в Италии в середине XIX века, когда националисты в этой стране, недавно объединившиеся в рамках независимой монархии, начали требовать территорий в Альпах и на Адриатическом побережье, находившихся под управлением Австрии, но населённых при этом итальянцами.



Одной из причин, почему Италия присоединилась к Антанте во время Первой мировой, была надежда вернуть эту «неспасённую Италию».



Кроме того, позднее с ирредентистскими требованиями выступали Адольф Гитлер, добивавшийся передачи Германии Судет — территории, которая находилась под контролем Чехии, но населена была немцами. Эти требования в результате поспособствовали началу Второй мировой войны.



Обычно для «излечения от ирредентизма» требуется сокрушительное военное поражение, отмечает Чарльз Лэйн. Так, Германия и Италия окончательно отказались от всех своих претензий после разгромной для них Второй мировой.



«Уже проглотив два стратегических куска Украины — полуостров Крым на Чёрном море и регион Донбасса на востоке Украины — и не встретив решительного отпора со стороны США и Евросоюза, Путин сегодня пытается вовлечь их в новые переговоры, не взаимодействуя напрямую с Киевом, — пишет обозреватель The Washington Post. — Это ловушка: чем больше Вашингтон и его союзники обсуждают ирредентистские требования Путина, тем больше признания получают эти самые требования, хотя это и непреднамеренное последствие. И он вполне может использовать какие-нибудь якобы оскорбления в самих переговорах как повод для войны».



Однако жестокая политическая реальность такова, что у администрации Байдена альтернативы, возможно, и нет. То же самое может произойти и в Азии, если или когда Китай Си Цзиньпина, который уже достиг своих ирредентистских целей в Гонконге, всерьёз двинется на Тайвань, подчёркивается в статье.



«Соединённые Штаты находятся в беспрецедентной геополитической ситуации: две гигантские державы, Россия и Китай, доминируют на территории Евразии; обе относительно политически стабильны и обладают ядерным оружием; обе настроены враждебно к Соединённым Штатам; обе обладают правом вето, которое часто используют сообща в Совете Безопасности ООН. И правители обеих сделали ставку на ирредентистские проекты, на предотвращение которых Соединённые Штаты поставили свой престиж», — подытоживает обозреватель The Washington Post Чарльз Лэйн.