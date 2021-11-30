GT: в ответ на планы Литвы открыть представительство на Тайване Китай призвал Вильнюс «исправить ошибки»

На встрече с политиками из Прибалтики глава администрации Тайваня Цай Инвэнь объявила об открытии представительства Литвы на острове в начале 2022 года, пишет Global Times. В ответ на это МИД КНР призвал Вильнюс «исправить свои ошибки» и подчеркнул, что попытки тайваньских властей добиться независимости «в сговоре с внешними силами необдуманны и обречены на провал».

В понедельник 29 ноября китайский МИД предупредил Литву и сторонников тайваньской независимости, что суверенитет КНР нерушим и им придётся заплатить за попытки его подорвать, сообщает Global Times.

Как отмечает газета, днём ранее на Тайвань прибыла парламентская делегация из Литвы для участия в политическом форуме 2021 Open Parliament Forum, который пройдёт со 2 по 3 декабря. Также к делегации присоединились два депутата и члена дружественных с островом групп из Латвии и Эстонии.

В ходе встречи с политиками из Прибалтики глава администрации Тайваня Цай Инвэнь объявила, что в начале 2022 года на острове откроется литовское представительство. Кроме того, Цай подтвердила договорённости о сотрудничестве с Вильнюсом в области полупроводников, спутников и биотехнологий.

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул: «Мы снова настойчиво призываем Литву принять конкретные меры, чтобы исправить свои ошибки и выполнить политические обязательства по вопросам, касающимся Тайваня».

Как прокомментировал глава отделения европейских исследований в Китайском институте международных исследований Цуй Хунцзянь, открытие представительства ещё не означает официальное признание. Также, по словам эксперта, проекты по сотрудничеству между Вильнюсом и Тайбэем «имеют много неопределённых элементов» и выбор о развитии цепочек поставок с Литвой остаётся за тайваньскими предприятиями. Наблюдатели полагают, что тайваньцы могут быть не слишком заинтересованы в поставке полупроводников в Литву, потому что она слишком далеко расположена и представляет слишком маленький рынок сбыта.

Чтобы заручиться политической поддержкой балтийских государств, на прошедшей встрече Цай заявила, что по своему опыту и ценностям Тайвань и Литва, Латвия и Эстония похожи. Все они, согласно её заявлениям, пережили уход от «авторитарного правления» и «борьбу за свободу». «Нам тяжело досталась демократия, которой мы сегодня наслаждаемся», — добавила глава тайваньской администрации.

Со своей стороны представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напомнил, что Пекин выступает против того, чтобы страны с дипломатическими отношениями в какой-либо форме осуществляли политический обмен с островом Тайвань: «Мы призываем соответствующие стороны быть осторожными в своих поступках и заявлениях и прекратить направлять неправильные сигналы сторонникам отделения Тайваня. Попытки тайваньских властей ради независимости участвовать в провокационной деятельности в сговоре с внешними силами необдуманны и обречены на провал».