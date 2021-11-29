Американский генерал: Россия и Китай «троллят» Байдена своим военным сотрудничеством

В договорённостях о военном сотрудничестве между Москвой и Пекином нет ничего необычного, однако американцев должен обеспокоить тот факт, что Россия и Китай явно «не уважают» президента Байдена, заявил в эфире Fox News генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог. По его словам, Байден успел проявить себя как очень нерешительный лидер.
Соглашение о российско-китайском военном сотрудничестве должно беспокоить американцев только в том смысле, что это насмешка над США, заявил в воскресенье в эфире Fox News генерал-лейтенант в отставке, бывший советник вице-президента США по национальной безопасности Кит Келлог.
По словам генерала, само по себе оборонное соглашение — это обычное дело в отношениях двух государств, возглавляемых «авторитарными лидерами». «Вот в чём настоящая проблема. Что это демонстрирует, так это полное отсутствие уважения к президенту Соединённых Штатов и к Соединённым Штатам Америки, — отметил Келлог. — Они троллят президента Соединённых Штатов. Вот почему это должно всех обеспокоить». «Неуважение» к Байдену генерал объяснил провалом в Афганистане, а также тем, что в бытность свою вице-президентом Байден не помешал России присоединить Крым и даже выступал против операции по уничтожению Усамы бен Ладена. «Он задал тенденцию нерешительности или вообще отсутствия решений. И они(Китай и Россия. — ИноТВ) будут это использовать. В частности, так. Они в каком-то смысле троллят США», — приводит сайт Fox News слова Келлога.
По мнению генерала, главный вопрос в том, есть ли у нынешней администрации воля, чтобы противостоять Китаю в случае усиления его поползновений в отношении Тайваня: «Будем ли мы что-то делать? Или просто скажем: «Ладно, этого не миновать, и мы ничего с этим не можем поделать»? Вот что меня больше всего беспокоит».
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