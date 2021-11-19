GT: для поддержки мировой экономики Китай продвигает многостороннюю торговлю, в то время как США ищут сделки в «узких кругах»

Конструктивный тон переговоров между Джо Байденом и Си Цзиньпином обратил внимание мировой общественности на перспективу сотрудничества между США и Пекином, которое помогло бы в урегулировании глобальных экономических проблем. Но в то время как Китай демонстрирует готовность работать в многостороннем формате, Америка в своём мышлении всё больше склоняется к закрытости, изоляционизму и сделкам в «узких кругах», пишет Global Times.

После виртуальной встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина внимание международной общественности оказалось сосредоточено на перспективах сотрудничества между Вашингтоном и Пекином, пишет Global Times. И высокопоставленные официальные лица КНР чётко дали понять, что Поднебесная настроена открываться для зарубежного бизнеса и продвигать многостороннее международное сотрудничество для урегулирования экономических и торговых проблем в условиях пандемии.

«Китай не может развиваться в изоляции от мира, как и мир не может развиваться без Китая», — подчеркнул заместитель председателя КНР Ван Цишань в ходе своего выступления на Новом экономическом форуме, организованном американским бизнесменом Майклом Блумбергом в Сингапуре. По словам китайского политика, отношения между США и КНР оказывают влияние на мировое будущее, поэтому обе стороны должны «работать в важных направлениях, в которых лидеры достигли взаимопонимания, продолжать концентрироваться на сотрудничестве и преодолевать и держать под контролем разногласия».

Как напоминает издание, на прошедшей встрече Байден и Си обсудили вопросы торговли и экономики и пришли к соглашению по расширению контактов в сфере экономической политики обеих стран. Конструктивный тон диалога привлёк внимание международной общественности. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, также выступивший на форуме Блумберга, назвал встречу первым шагом к предотвращению конфликта между Америкой и Китаем после нескольких лет напряжённости.

Эксперты также указывают на важность более активного экономического сотрудничества между Вашингтоном и Пекином в период, когда мировая экономика продолжает испытывать серьёзные трудности. В своём докладе, опубликованном во вторник 16 ноября, Всемирная торговая организация (ВТО) призвала к усилению торговой интеграции и развитию многостороннего сотрудничества. «Возобновление международного сотрудничества, а не откат к изоляционизму представляется более перспективным путём к устойчивости», — прокомментировала гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Как подчеркнул во вторник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, Пекин «хочет сотрудничать со всеми странами для борьбы с пандемией и работы над восстановлением экономики». «Нам необходимо поддерживать стабильность промышленного производства и цепей поставок, а также усилить координацию макроэкономической политики. Но прежде всего мы должны оставаться приверженными миру и развитию», — отметил Ли.

По словам научного сотрудника Чунъянского института финансовых исследований при Китайском народном университете в Пекине Лю Ин, КНР уже вкладывает значительные усилия в продвижение свободной торговли по всему миру и принимает реальные меры для реализации обещания открыть собственную экономику для зарубежного бизнеса. Как показывают данные Министерства коммерции, в первые 10 месяцев 2021 года объём прямых иностранных инвестиций в Китай достиг 943,15 млрдьюаней ($147,78

млрд) — на 17,8% больше, чем в прошлом году.

Если говорить о свободной торговле, КНР и девять других стран завершили процесс ратификации соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнёрстве RCEP, которое вступит в силу с 1 января. В сентября Пекин подал заявку на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

Как заявила на Новом экономическом форуме Блумберга министр торговли США Джина Раймондо, Америка по различным причинам присоединяться к CPTPP не намерена, но работает над партнёрствми со своими союзниками в отдельных сферах вроде цепей поставок. Global Times обращает внимание, что некоторые воспринимают такие действия США как попытку противостоять Пекину в регионе. Однако, как заверила Раймондо, «дело здесь не в Китае», а в развитии крепких торговых и экономических отношений с партнёрами Америки в Индо-Тихоокеанском регионе.

Впрочем, как полагают китайские эксперты, поведение США не помешает КНР продвигать свободную торговлю. «За последние 20 лет Китай в своём положении вырос из нового члена ВТО в заслуженного знаменосца, продвигающего принцип свободы в международной торговой системе. По сравнению с КНР мышление США сейчас больше сосредоточено на закрытости, и разные типы мышления и пути развития будут определять их силу в будущем», — утверждает научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Мэй Синьюй. Мэй сомневается, что путь отдаления от многосторонней торговой системы в пользу «узких кругов» поможет США обратить вспять тенденцию на спад их конкурентоспособности.