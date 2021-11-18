Американский генерал о гиперзвуковом оружии КНР: похоже на потенциал для внезапного ядерного удара

Хотя официально Китай придерживается принципа неприменения ядерного оружия первым, последние достижения в военном усилении КНР заставили Пентагон усомниться в намерениях Пекина. Как заявил в интервью CBS News заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен, новое гиперзвуковое оружие Китая вкупе с сотнями строящихся пусковых шахт для ракет похоже на потенциал для внезапного ядерного удара.

Прошлым вечером президент (Джо. — ИноТВ) Байден провёл свою первую личную, хоть и виртуальную, встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Но в Пентагоне уже появились новые опасения относительно военного усиления Китая, в том числе разработки гиперзвуковых ракет. Подробнее о новом интервью, которое вы можете посмотреть только на CBS News, расскажет наш корреспондент Дэвид Мартин.

У виртуального саммита была одна чёткая цель.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: На нас, как на лидерах Китая и Соединённых Штатов, лежит ответственность удостовериться в том, что конкуренция между нашими странами не обернётся конфликтом.

Один из потенциальных очагов напряжённости — остров Тайвань, который, по утверждениям Пекина, принадлежит Китаю. Как сообщили китайские государственные СМИ, председатель Си предупредил президента Байдена, что, поддерживая Тайвань, США могут играть с огнём.

Эти заявления подкреплены военным усилением Китая, частью которого является разработка гиперзвукового оружия. Скорость этих ракет более чем в пять раз превышает скорость звука. Прошлым летом КНР осуществила испытания новых вооружений, и ракеты в буквальном смысле облетели весь мир.

ДЖОН ХАЙТЕН, заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов: Это очень серьёзный потенциал, который очень многое может изменить. Так что нам следует действительно обеспокоиться этим вопросом.

В эксклюзивном интервью CBS News заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен, второй по старшинству человек в американской армии, подробнее описал испытания (китайского гиперзвукового оружия. — ИноТВ).

ДЖОН ХАЙТЕН: Они запустили ракету большой дальности, она облетела вокруг Земли, сбросила гиперзвуковой планирующий боевой блок, который спланировал обратно в Китай и затронул цель на китайской территории.

ДЭВИД МАРТИН, корреспондент CBS News: Он поразил цель?

ДЖОН ХАЙТЕН: Был близок к этому.

В отличие от баллистической ракеты, которая движется по предсказуемой дуге, гиперзвуковой снаряд маневрирует куда ближе к земной поверхности, поэтому его сложнее засечь радарами. Учитывая вместе с этим ещё и сотни строящихся в Китае новых пусковых шахт для ракет, Хайтен полагает, что Пекин разрабатывает потенциал, который позволит ему осуществить внезапный ядерный удар по США.

ДЖОН ХАЙТЕН: Зачем им разрабатывать такой потенциал? Похоже на вооружения для стратегии «применения первым». Я так трактую эти вооружения.

США разрабатывают собственное гиперзвуковое оружие, но не так стремительно. Как рассказал Хайтен, в течение последних пяти лет Китай провёл сотни испытаний гиперзвуковых технологий, в то время как США, по словам генерала, осуществили лишь девять. Нора?

Очень информативное интервью. С нами был Дэвид Мартин, спасибо.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2021 года.