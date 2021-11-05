NBC: американский генерал заявил, что армии США нужны фундаментальные изменения, чтобы не отстать от Китая

Китай явно бросает вызов США на региональном уровне и намерен сделать то же самое на глобальном уровне, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли в интервью NBC. По его мнению, если Вооружённые силы Соединённых Штатов не проведут у себя фундаментальных изменений в ближайшие 10—20 лет, то Америка рискует оказаться слабой стороной конфликта.

Наша поездка по Америке привела нас сюда, в Вашингтон, где мы взяли эксклюзивное интервью у главы Объединённого комитета начальников штабов генерала Марка Милли. В рамках форума по безопасности в Аспене я расспросил генерала Милли о хаотичном уходе США из Афганистана, о новой террористической угрозе и о недавних неожиданных заявлениях по Китаю.



Моё эксклюзивное интервью выходит в критический момент после того, как появилось сообщение о том, что Китай провёл испытания гиперзвуковой ракеты, которая вначале совершила полёт вокруг Земли.



Генерал Милли недавно дал понять, что произошедшее чем-то походило на момент с запуском «Спутника».



ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC News: Думаю, многих из нас встревожила ваша тревога по этому поводу.



МАРК МИЛЛИ, председатель Объединённого комитета начальников штабов: Они явно бросают нам вызов на региональном уровне. И они стремятся к тому, чтобы бросить вызов Соединённым Штатам на мировом уровне.



ЛЕСТЕР ХОЛТ: Есть ли у нас потенциал, который можно было противопоставить тому, что мы только что наблюдали со стороны Китая?



МАРК МИЛЛИ: В данном случае я не буду заходить в сферу секретной информации о том, какими конкретно возможностями мы обладаем и для чего они предназначены, а просто скажу, что проведённые испытания носили очень значимый характер.



Мы наблюдаем — и мир стал тому свидетелем — один из крупнейших сдвигов в глобальном геостратегическом влиянии. Если мы, Вооружённые силы Соединённых Штатов, не проведём у себя фундаментальных изменений в ближайшие 10, 15 или 20 лет, то мы окажемся слабой стороной конфликта.



Более того, существует возможность столкновения между США и Китаем из-за Тайваня.



ЛЕСТЕР ХОЛТ: На ваш взгляд, Китай готовится предпринять в ближайшем будущем шаги по Тайваню?



МАРК МИЛЛИ: Китайцы явно и недвусмысленно наращивают свой потенциал, чтобы предоставить эти возможности руководству страны на тот случай, если оно в определённый момент в будущем примет такое решение. Однако в ближайшем будущем, вероятно, нет. Но случиться может всё что угодно.



Официальные лица США заявили NBC News, что в ходе военных учений, в рамках которых отрабатывалась защита американцами Тайваня, силы США оказались не способны одержать победу в обычной войне с китайцами.



ЛЕСТЕР ХОЛТ: Есть ли у нас потенциал для обороны Тайваня?



МАРК МИЛЛИ: Потенциал у нас, конечно же, есть. На этот счёт нет никаких сомнений.



По словам критиков, после недавнего хаотичного и смертоносного ухода США из Афганистана, где Соединённые Штаты бросили американцев и тысячи афганских союзников, шансов на то, что Китай предпримет действия в отношении Тайваня, сейчас больше.



ЛЕСТЕР ХОЛТ: По вашему мнению, Китай и прочих противников ободрило бы то, что США, как показалось, не поддержали одного из своих союзников.



МАРК МИЛЛИ: Возможно, они истолковали бы это именно так, а, возможно, нет. Если да, то это неверная интерпретация. Мы много чего дали Афганистану. И я бы ни одной стране не рекомендовал считать Соединённые Штаты в той или иной форме слабыми или думать о нас что-то в этом роде. Это было бы ошибкой.



Милли выступил с новыми предупреждениями о возможных терактах здесь (в США. — ИноТВ), в том числе со стороны «Исламского государства»*, которое возрождается сейчас в Афганистане.



ЛЕСТЕР ХОЛТ: Есть ли у них возможность нанести удар здесь, в Соединённых Штатах?



МАРК МИЛЛИ: По моему личному мнению, условия для восстановления ИГ или «Аль-Каиды»**, скорее всего, созданы. И я уже называл временные отрезки — от 6 до 36 месяцев. Означает ли это, что они устроят атаку на США. Возможно, да. Возможно, нет. Зависит от обстоятельств.



Я задал вопрос о спровоцировавших споры и критику комментариях Милли, которые были опубликованы в книге Боба Вудворда и Роберта Косты. Несколько республиканцев даже призвали Милли уйти в отставку.



ЛЕСТЕР ХОЛТ: Недавно вы стали своего рода громоотводом. Мы видели ваши выступления в конгрессе. Можете рассказать нам, как это отразилось на вашей работе и сожалеете ли вы о вашей откровенности в беседе с Вудвордом?



МАРК МИЛЛИ: Я солдат и служу по воле президента, и если президент считает, что от меня уже нет пользы, то я уйду. До тех пор я просто продолжу служить стране и конституции и двигаться дальше.



Дата выхода в эфир 04 ноября 2021 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.