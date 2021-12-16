Times: отправка военного корабля в Южно-Китайское море символизирует смену курса нового немецкого правительства

Немецкий фрегат «Бавария» стал первым за 20 лет немецким военным кораблём, вошедшим в Южно-Китайское море, пишет The Times. Как отмечает издание, таким образом Берлин демонстрирует свой новый подход при новом правительстве, который будет заключаться в совместном с союзниками противостоянии «бряцанию оружием» со стороны Китая.

Напряжение между Китаем и США с их союзниками возросло, после того как немецкий военный корабль впервые за 20 лет вошёл в Южно-Китайское море, пишет The Times. Сообщается, что фрегат «Бавария» пройдёт через море с конечной остановкой в Сингапуре. Как отмечает издание, этот шаг является символом нового подхода, который Берлин будет исповедовать при новом канцлере Олафе Шольце — совместное противостояние «бряцанию оружием» Китая регионе.

Плавание немецкого корабля происходит на фоне новых санкций США против Китая, турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Юго-Восточной Азии, а также высказываний бывшего премьера Японии Синдзо Абе. «Военные авантюры, предпринимаемые столь крупными экономическими игроками, как Китай, будут самоубийством», — приводит издание слова Абе. Политик также заявил, что нельзя позволить Пекину провоцировать его соседей по региону. Кроме того, Абе добавил, что любая попытка военной агрессии КНР против Тайваня будет считаться чрезвычайной ситуацией для Японии, позволяющей стране применить меры коллективной обороны.

Китай считает Тайвань своей территорией, напоминает The Times. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники в Индо-Тихоокеанском регионе будут противостоять «агрессивным действиям» Китая. «Мы решительно настроены обеспечить безопасность навигации в Южно-Китайском море. Мы будем работать с нашими союзниками и партнёрами для защиты порядка, основанного на правилах», — приводит издание слова Блинкена.