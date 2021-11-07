Немецкий политолог: Китай не хочет войны — он делает ставку на устрашение и сдерживание

Китаю не нужна война, однако он всячески к ней готовится — в том числе наращивает вооружения по рецептам холодной войны, отмечает немецкий политолог Александр Гёрлах в интервью телеканалу Welt. По словам эксперта, глава КНР обещал согражданам, что Тайвань ещё при их жизни войдёт в состав Китая, поэтому ему необходимо что-то предпринять, чтобы не подорвать доверие к себе. Поэтому Пекин делает ставку на устрашение и нежелание других стран потерять китайский рынок.

С нами на связи профессор Александр Гёрлах, профессиональный политолог и теолог, эксперт по международной политике. Мы рады вас приветствовать!

АЛЕКСАНДР ГЁРЛАХ, политолог: Здравствуйте!

Итак, господин Гёрлах, какой стратегии следует Китай в целом в Тихоокеанском регионе и, в первую очередь, в том, что касается Тайваня?

АЛЕКСАНДР ГЁРЛАХ: Как мы уже видели в репортаже перед этим, речь идёт о масштабных амбициях, которые есть у этой страны. Китай хочет сделать весь западный Тихоокеанский регион собственным внутренним морем, что, разумеется, создаст зависимость, которая коснётся всей мировой торговли. Тайвань — это, так сказать, жемчужина для господина Си. У него в стране присутствуют националистические чувства. Вы можете также видеть кадры военного парада. Это черты почти фашистского толка, то есть чистой воды фашизм. Он вождь, и он обещал китайцам, что Тайвань ещё при их жизни будет включён в состав Китайской Народной Республики. Это означает, что, даже если он не сделает всех остальных вещей, в том, что касается Тайваня, ему действительно необходимо что-то предпринять, чтобы не подорвать доверие к себе.

Насколько велика опасность, что эта вербальная война потом действительно перейдёт в настоящие военные действия?

АЛЕКСАНДР ГЁРЛАХ: Я придерживаюсь мнения, что КНР на самом деле не хочет войны и делает ставку на то, что весь остальной мир покорно это снесёт и спасует, с одной стороны, из страха перед модернизацией, перед модернизированной китайской армией, с другой стороны, потому что никто не хочет потерять китайский рынок. И я предполагаю, что в этом направлении ситуация развиваться не будет. Потому что в конечном итоге необходимо занять какую-то позицию, мы это сейчас наблюдаем повсюду, это уже стало вкладом в свободный мир: теперь Китай воспринимают не так наивно, как это происходило до сих пор. Так что Китай вообще-то не хотел бы этой эскалации, но он готовит всё для неё по рецептам холодной войны, включая наращивание вооружений, чтобы держать весь остальной мир в узде.

Дата выхода в эфир 04 ноября 2021 года.